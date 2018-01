CDFD: Toetstermen voor examens vanaf 1 april 2018

Het advies "Wft ontwikkelingen 2018" van het CDFD is door de Minister van Financiën overgenomen. De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens, worden per 1 april a.s. aangepast. Via de onderstaande link vindt u de eind- en toetstermen die van toepassing zijn op de Wft-examens vanaf 1 april a.s. Tevens treft u een overzicht van de aanpassingen op de eind- en toetstermen per 1 april 2018 ten opzichte van de eind- en toetstermen per 1 april 2017.

De aanpassingen zijn in deze documenten aangegeven met wijzigingen bijhouden. Binnen de module Hypothecair krediet is niets aangepast met betrekking tot de eind- en toetstermen.

Tot en met 31 maart a.s. blijven de huidige toetstermen van toepassing op de examens. U vindt de toetstermen bij de downloads op de website van het CDFD: http://www.cdfd.nl/nieuws/toetstermen-voor-examens-vanaf-1-april-2018