Scildon: “Beste Verzekeraar" extra waardevol!

Voor Scildon was 2017 was een bijzonder jaar. Het concern kreeg een nieuwe aandeelhouder. De oude vertrouwde naam Legal & General verdween en de nieuwe naam Scildon werd geïntroduceerd. Vanaf de start van de veranderingen was het de bedoeling dat de financieel adviseurs waarmee Scildon samenwerkt zo min mogelijk hinder zouden ondervinden van veranderingen.

Scildon is nog meer dan in voorgaande jaren verheugd dat financieel adviseurs Scildon in maar liefst drie categorieën (ORV, Lijfrente en collectief pensioen) hebben genomineerd als ‘Beste verzekeraar 2017’ en bovendien dat Scildon door hen is verkozen als winnaar voor Particulier Lijfrente en Zakelijk Pensioen.

Collectief pensioen met snelle en transparante processen

Voor de derde jaar op rij is Scildon door de Nederlandse financieel adviseurs als beste verzekeraar collectief pensioen verkozen. “Voor Scildon vormt collectief pensioen één van de drie speerpunten waarmee wij de Nederlandse markt willen bedienen. Vanuit de Angelsaksische traditie zijn wij gewend om pensioenproducten zodanig te ontwikkelen dat deze flexibel aangepast kunnen worden aan individuele wensen. We zien dat dit in de markt steeds meer als een voordeel wordt gezien. Ook onze snelle processen en de portalen voor adviseurs en klanten worden als zeer goed beoordeeld”, aldus Michel van Dam, commercieel directeur Scildon.

Lijfrente blijft adviesproduct

Scildon werd ook als ‘Beste verzekeraar lijfrente 2017’ gekozen. Michel van Dam: “Het is de veertiende maal dat wij deze prijs op het gebied van lijfrente mochten ontvangen. Elk jaar weer blijft het spannend en zie ik bij onze mensen blijdschap als het weer gelukt is. Het is toch een erkenning voor het werk. Lijfrente is ons inziens echt een adviesproduct. Rendement, kosten, de situatie bij overlijden en vererving van het kapitaal, wel of geen extra uitkering bij overlijden zijn zaken waar consumenten baat hebben bij onafhankelijk advies.

We gaan door!

“Het jaarlijks onderzoek van Adfiz stimuleert ons om voortdurend te blijven werken aan verdere verbetering van onze kwaliteit”, aldus Michel van Dam. “Die verbeteringen zullen wat ons betreft in het teken staan van verdere vereenvoudiging, versnelling en adviseur-vriendelijkheid”.