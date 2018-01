Bedrijfsleven moet zich voorbereiden op Brexit

Als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat, leidt dat tot een hoge kostenpost voor Nederlandse bedrijven die met het land handelen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met 387 tot 627 miljoen euro zullen toenemen.

Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

Staatssecretaris Keijzer, Economische Zaken en Klimaat: β€œDe Brexit heeft grote economische gevolgen, dat wordt ook door dit onderzoek bevestigd. Bereidt u als ondernemer dus op tijd voor. De overheid wil graag helpen, maar een ondernemer moet zelf het belangrijkste werk doen.”



Extra handelskosten

De kosten voor bedrijven zijn in het KPMG-onderzoek uitgesplitst in twee posten: kosten als gevolg van douaneformaliteiten - zogenoemde administratieve lasten - en kosten als gevolg van sectorspecifieke marktoegangsvereisten. De douane gaat hierbij, op basis van cijfers over 2016, uit van 752.000 extra import- en 4,2 miljoen extra exportaangiften die ondernemers moeten doen door een Brexit zonder akkoord. De extra kosten voor douaneformaliteiten zullen daarmee naar verwachting tussen de 78,20 euro en 126,70 euro per zending bedragen.



Hier bovenop komen de sectorspecifieke kosten. Hiervoor is een totale kosteninschatting lastiger te maken, omdat voor elk product of dienst andere regels gelden. Om hier toch een zo goed mogelijk beeld van te krijgen is er nu onderzoek gedaan naar zes specifieke casussen: vlees, snijbloemen, verf, communicatiemiddelen (mobiele telefoons en routers/modems), brandblussers en accountancy-diensten. Voor snijbloemen liggen deze specifieke extra kosten tussen de 120 en 190 euro per zending, verfexporteurs zijn voor registratie-, verpakkings- en classificatiekosten circa 250 tot 500 euro minimaal extra kwijt per substantie per jaar.



Focus op grenscontroles

Het onderzoek doet verschillende aanbevelingen die zich richten op het versnellen en vergemakkelijken van controles aan de grens zoals: het vergroten van de douanecapaciteit en het aantal inspectielocaties, het introduceren van een β€˜fast lane’ en het onderzoeken van de mogelijkheden voor controles tijdens de boottocht naar het VK. Over deze aanbevelingen en de haalbaarheid daarvan gaan de ministeries van EZK en LNV met de betreffende inspectiediensten in gesprek. De inzet van alle betrokken partijen is erop gericht om de hinder voor ondernemers, vrachtwagens en pakketjes aan de grens zo veel mogelijk te beperken.