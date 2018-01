Extra mogelijkheden naast kopen en huren met Duokoop

De Hypotheekshop biedt huizenkopers vanaf nu het nieuwe erfpachtproduct Duokoop van de Nationale Grondbank (DNGB) aan. Deze Duokoop-regeling zorgt voor extra financiële mogelijkheden en lagere lasten, omdat kopers alleen in het bezit komen van de woning en voor de grond een eeuwigdurende erfpachtcanon afsluiten die fiscaal aftrekbaar is.

Dit geeft meer financieringsruimte en perspectief aan starters en doorstromers om toch een eigen woning te kunnen kopen, met als bijkomend effect dat de doorstroming op de woningmarkt toeneemt. Tevens zouden vroeg-senioren de regeling kunnen aanwenden om overwaarde vrij te maken.

Koopwoning sneller haalbaar

De krapte op de woningmarkt is nijpend. Door het gebrek aan betaalbare woningen en strengere hypotheekeisen, zijn starters en de groep met lage- en middeninkomens tussen wal en schip beland. Zij zijn veroordeeld tot hoge huren in de vrije sector, waardoor ze geen geld opzij kunnen leggen om een huis te kopen. De Duokoop-constructie kan hierin uitkomst bieden. Door de grond onder een woning alleen te pachten, ontstaat er extra financieringsruimte waardoor een koopwoning sneller haalbaar is. Dat kan voor veel starters het verschil uitmaken tussen wel of geen huis kunnen kopen. Ook voor doorstromers of in situaties als einde relatie kan Duokoop het verschil maken.

Passend bij situatie en wensen consument

Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop: ‘De Hypotheekshop ziet kansen om met de Duokoop-constructie de woningmarkt toegankelijker te maken en biedt deze regeling als eerste keten aan voor consumenten. Daarnaast kunnen ouderen tot 65 jaar de regeling gebruiken om overwaarde vrij te maken, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de woning. Belangrijkste is dat het past bij de situatie en de wensen van de consument.’ Naast de extra financieringsruimte, krijgen mensen die een huis kopen met een Duokoop-constructie de garantie dat ze de grond op elk gewenst moment kunnen terugkopen tegen een vooraf afgesproken grondquote (percentage). Na de verkoop van de woning kan de erfpacht overgedragen worden naar de nieuwe eigenaar, maar dit is niet noodzakelijk.

Institutionele erfpacht biedt zekerheid

Met de introductie van Duokoop heeft DNGB een nieuwe categorie erfpacht gecreëerd: institutionele erfpacht. Erfpacht gefinancierd door institutionele partijen biedt zekerheid, vergelijkbaar met hypothecaire zekerheid. Met het erfpachtproduct kopen consumenten samen met Stichting DNGB Fonds een woning. Het DNGB Fonds koopt de grond en de consument pacht die grond vervolgens van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst. Zowel de hypotheek voor de woning als de canon zijn fiscaal aftrekbaar.