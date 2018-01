Menzis blikt terug op een succesvol 2017

Menzis heeft in 2017 meerjarenafspraken gemaakt met veel zorgaanbieders, kende een succesvolle introductie van de persoonlijke gezondheidsapp SamenGezond voor klanten én niet-klanten en heeft 38.000 nieuwe klanten verwelkomd.

Zorgkosten blijven stijgen

Menzis heeft als enige zorgverzekeraar de premie dit jaar gelijk weten te houden. We zien de zorgkosten in Nederland wel verder toenemen. Mensen leven gemiddeld langer en door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig en er komen voortdurend betere, maar ook duurdere, geneesmiddelen en behandelmethodes. Dat is goed nieuws, maar betekent ook wat voor de kosten. Daarom blijft Menzis zich inzetten voor betere gezondheidsuitkomsten tegen gelijkblijvende of lagere kosten.

Meer kwaliteit in de zorg voor onze klanten

We hebben afgelopen jaar niet alleen met ziekenhuizen meerjarenafspraken gemaakt, maar ook met apotheken, huisartsen en instellingen in de GGZ, de wijkverpleging en de langdurige zorg. We maken met deze zorgaanbieders afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. In 2018 willen we deze ontwikkeling samen met de zorgverleners verder doorzetten.

Inzetten op preventie

We zijn er van overtuigd dat door preventie en positieve gedragsverandering veel gezondheidswinst te behalen is. Daarom ondersteunen wij klanten gezond en vitaal te blijven. We versterken hun leefkracht, onder andere met het Menzis SamenGezond programma en de nieuwe SamenGezond App. De app is als een persoonlijke gezondheidscoach en altijd binnen handbereik. De app is voor iedereen beschikbaar, dus ook voor niet-Menzis klanten. Op deze manier leveren klanten zelf ook een belangrijke bijdrage aan betaalbare zorg. We hebben nu bijna 70.000 gebruikers. En de aantallen blijven stijgen. Daar zijn we trots op.

Groei voor Menzis

Deze goede ontwikkelingen zorgen ervoor dat er veel klanten zijn gebleven en nieuwe klanten voor Menzis hebben gekozen. Menzis groeit dit jaar met 38.000 nieuwe klanten.