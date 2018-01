Eerste landbouwgrondstoffen transactie via de blockchain

ABN AMRO, Louis Dreyfus Company (LDC), Shandong Bohi Industry Co., Ltd (Bohi), ING en Société Générale hebben met succes de eerste volledige grondstoffentransactie via een blockchain-platform afgerond. Dankzij het verbeterde blockchainprototype Easy Trading Connect (ETC) zijn er geen uren, maar minuten nodig voor de verwerking van documenten en gegevens, en kunnen transacties met een grotere omvang worden verwerkt.

Karin Kersten, hoofd Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO: "De blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om het administratieve proces rond de internationale handel aanzienlijk te optimaliseren. Het is prachtig dat deze test geslaagd is. We gaan ons nu richten op verder onderzoek naar de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie en de toepassing ervan."



Vijf keer minder tijd

Voor het eerst is in de sector landbouwgrondstoffen een transactie met een volledig pakket digitale documenten (koopcontract, kredietbrief, certificaten) en geautomatiseerde data matching verwerkt. Dubbel werk en handmatige controles zijn hierdoor vermeden. De transactie, die het papieren proces weerspiegelt, betekende voor alle deelnemers in de keten een aanzienlijke efficiëntieverbetering. Er is vijf keer minder tijd besteed aan de verwerking van de documenten en gegevens. Andere voordelen: gegevensverificatie, minder risico op fraude, een snellere omloop van de kasstromen. Daarnaast kon het verloop van de transactie op de voet worden gevolgd. Het succes van het platform is verder bewijs voor het enorme potentieel van de 'distributed ledger technologie' bij de handel in en financiering van grondstoffen.

Digitalisering en Standaardisering van grondstoffentransacties

Easy Trading Connect (ETC) is opgezet om grondstoffentransacties te digitaliseren en te standaardiseren. Het platform is voor het eerst getest met een olietransactie in februari 2017. In november 2017 volgde de lancering van een energieconsortium dat op blockchain gebaseerde diensten aan de energiesector wil leveren. Hetzelfde principe is vervolgens toegepast bij de ontwikkeling van een op blockchain gebaseerd platform toegesneden op de handel in landbouwgrondstoffen, in samenwerking met de diverse partijen die aan dergelijke transacties deelnemen. Dit nieuwe, aangepaste ETC-platform komt tegemoet aan de complexe en strenge ketendocumentatie die de landbouwsector eigen is. Niet alleen de financiële aspecten worden meegenomen, maar ook alle documentatie dat met een transactie gemoeid is, zoals de ondertekening en verwerking van het koopcontract aan het begin van het traject.

Sojabonen van de VS naar China

In deze test werd het verbeterde platform ingezet voor het vervoer van een lading sojabonen van de Verenigde Staten naar China. Het gehele complexe traject werd in de test meegenomen, inclusief een groot aantal deelnemers en een ruime werkingssfeer. Bij de transactie werden de blockchain gebruikers vertegenwoordigd door Louis Dreyfus Company als verkoper en Bohi als koper. De kredietbrief werd geleverd en goedgekeurd door de banken. Russell Marine Group en Blue Water Shipping namen ook deel aan het proces en zorgden voor de benodigde certificaten. Het Amerikaanse Department of Agriculture (USDA) verschafte waardevolle inzichten in de manier waarop de fytosanitaire certificaten in het proces konden worden verwerkt.

ABN AMRO, ING en Société Générale werken, evenals andere belangrijke sectorpartijen zoals LDC, al jaren aan de verdere verbetering van de veiligheid en de operationele efficiëntie in de grondstoffenhandel en -financiering door middel van digitalisering en standaardisering.

Bekijk de infographic​ voor meer uitleg.

Bron: ABN AMRO