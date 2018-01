Nieuwe campagne promoot energiebesparing woning

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE's kunnen hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start de campagne Energie besparen doe je nu.

Verduurzamen woningen

In Nederland staan ongeveer 9 miljoen gebouwen, waarvan 8 miljoen woningen. Die dragen voor 16 procent bij aan de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Die moeten allemaal een alternatief krijgen voor aardgas om te verwarmen en te koken. Dat zijn meer dan 250.000 woningen per jaar. Daarnaast moeten ook de ruim 1 miljoen bedrijven, winkels, scholen en andere gebouwen van het aardgas af. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): "Met gemeenten en woningcorporaties werk ik samen aan energiezuinige gebouwen. Ook steeds meer woningeigenaren zijn zelf bezig met energiebesparing. Energiebesparing levert altijd iets positiefs op. Of je het nu voor portemonnee, een behaaglijk huis, de toekomst van je kinderen of het milieu doet."



Peiling energiebesparing huishoudens

Om inzicht te krijgen in energiebesparing in Nederlandse huishoudens heeft Kantar Public in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een peiling onder huiseigenaren uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 90 procent van de Nederlandse huishoudens wel eens gehoord heeft dat we van het aardgas af gaan. Ruim een kwart denkt zelfs dat we in het komende decennium (2021-2030) al helemaal geen gas meer gebruiken. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het duurzamer maken van onze woningen. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): "Steeds meer mensen vervangen hun CV-ketel op gas door een duurzaam alternatief, zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Een verstandige investering, zeker als je oude CV-ketel aan vervanging toe is, want we gaan in Nederland van het aardgas af. Dankzij subsidie is het nu extra aantrekkelijk geworden de overstap te maken en zelf bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot."



100 miljoen voor aardgasvrije warmtesystemen

Het onderzoek laat zien dat 14 procent van de Nederlandse huiseigenaren denkt over tien jaar het huis met een warmtepomp te verwarmen. Een half miljoen huishoudens heeft de overstap naar een alternatieve warmtebron al gemaakt. Om de overstap verder te stimuleren stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf en installatie van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of biomassaketel. Die subsidie kan bij een hybride warmtepomp oplopen van 1.500 tot 1.800 euro. Zo wordt energie besparen en duurzaam wonen extra aantrekkelijk.



Ontdek wat je zelf kunt doen

In de campagne Energie besparen doe je nu komen bewoners aan het woord die de overstap al hebben gemaakt naar een geïsoleerd huis en duurzame verwarming. Mensen die ook willen overstappen kunnen via een menu op energiebesparendoejenu.nl kijken welke maatregelen het meest energie besparen bij hun specifieke woning. Bijvoorbeeld betere isolatie van dak, gevel, vloer of ramen. Of de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Deze apparaten kunnen de huidige CV-ketel op gas vervangen en zorgen voor een comfortabele woning. Op de website staan links naar adviseurs, leveranciers en installateurs.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken