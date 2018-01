Hypotheekshop: De rust keert weer terug, voor eventjes

Zo stormachtig als het weer de afgelopen week in Nederland was, zo rustig gedroeg de rente op de kapitaalmarkt zich. De plotse stijging die de week ervoor was ingezet, met name doordat bleek dat de ECB nadenkt over stopzetting van het stimuleringsprogramma later dit jaar, zette dus niet verder door. In 2017 steeg de kapitaalmarktrente in totaal al vijf keer eerder naar het huidige niveau, om even zo vaak weer te dalen.

De verwachting voor 2018 van veel experts blijft een lichte toename van de rente.

Renteverhogingen

Het oplopen van de rente op de kapitaalmarkt zorgde ervoor dat veel geldverstrekkers hun rentetarieven afgelopen week verhoogden. Het was opvallend dat het daarbij in veel gevallen ging om een minimale verhoging. ABN Amro en dochters Florius en MoneYou verhoogden de rentetarieven daarentegen fors, met name op de lange duren voor aflosvormen als aflossingsvrij en spaarhypotheken. Ook Delta Lloyd, dat per 1 februari aanstaande stopt met het aanbieden van nieuwe hypotheken omdat het opgaat in NN, verhoogde de rente wat meer. Verder waren er renteverlagingen van aanbieders die al enige tijd hun tarieven niet hadden aangepast. De komende week zullen waarschijnlijk nog geldverstrekkers als Syntrus, Obvion en Aegon, die over het algemeen wat minder snel inspelen op wijzigingen van de kapitaalmarktrente, hun tarieven verhogen.

Concurrentie

Gezien de grote concurrentie tussen geldverstrekkers, de komst van enkele nieuwe aanbieders in de komende maanden, efficiëntere processen en de voorspelling dat het aantal woningverkopen in 2018 afneemt (NVM: -5%/-8%), zou de stijging van de rente het komend jaar wel eens mede beperkt kunnen blijven doordat aanbieders genoegen nemen met een lagere rentemarge. Dit gebeurde voor de laatste keer in september/ oktober 2016 (-0,25%-punt). De rentemarge, het deel van de rente waaruit de kosten en de winst worden betaald, bedraagt sindsdien gemiddeld ongeveer 1,40%-punt (10 jaar rente met NHG minus kapitaalmarkrente).

Bron: De Hypotheekshop