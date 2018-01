BNP Paribas Personal Finance betreedt Nederlandse markt voor consumptief krediet

BNP Paribas Personal Finance, een dochteronderneming van BNP Paribas, introduceert vandaag een volledig online consumptief kredietproduct dat consumenten kunnen aanpassen aan hun financiële situatie. Deze 'Persoonlijkste Lening' wordt via financieel adviseurs aangeboden. BNP Paribas Personal Finance is al marktleider op het gebied van consumptief krediet in Frankrijk en de rest van Europa.

De consumptief kredietmarkt is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Door de aantrekkende economie en het stijgende consumentenvertrouwen groeit de vraag naar consumptief krediet, zo blijkt uit marktonderzoek dat BNP Paribas Personal Finance heeft uitgevoerd. Marktonderzoek toont verder aan dat consumenten een consumptieve lening zo veel mogelijk aan hun persoonlijke situatie willen aanpassen, bijvoorbeeld via een flexibele incassodatum.



BNP Paribas Personal Finance komt aan deze marktvraag tegemoet met de 'Persoonlijkste Lening', een product dat consumenten aan hun persoonlijke en financiële situatie kunnen aanpassen. Klanten kunnen zelf de maandelijkse incassodatum bepalen, het maandbedrag aanpassen of een kosteloze eenmalige aflossing doen. Daarnaast is de aanvraagprocedure volledig digitaal en wordt deze via financieel adviseurs aangeboden.



Alexander Paklons, Algemeen Directeur bij BNP Paribas Personal Finance:

"Deze lancering getuigt van ons commitment aan de Nederlandse markt. Door recente veranderingen in regelgeving en het economisch vertrouwen denken wij dat onze 'Persoonlijkste Lening' tegemoet komt aan de kredietbehoefte bij veel consumenten. Tevens denken wij dat een volledig digitaal aanbod past bij de moderne klantvraag, bij consumenten die verwachten snel bediend te worden en een product op hun persoonlijke situatie af willen stemmen."

De persoonlijkste lening

De 'Persoonlijkste Lening' is een flexibel product met de mogelijkheid van kosteloze volledige aflossing voor het einde van de looptijd. De looptijd van de lening wordt volledig afgestemd op de economische levensduur van het leendoel. Bij overlijden wordt tot € 25.000 kwijtgescholden. Extra flexibele productkenmerken zorgen ervoor dat de lening met de consument meebeweegt. De consument kan zelf de gewenste incassodatum kiezen en wijzigen en gedurende de looptijd de aflossingsverplichting verhogen en verlagen.

De lening is digitaal aan te vragen, te ondertekenen, uit te betalen en online te beheren. Zowel de klant als de financieel adviseur hebben toegang tot het portaal waar zij actuele details en de de huidige staat van de lening kunnen inzien. Zodoende is de adviseur altijd op de hoogte van de actuele klantsituatie en in staat om zijn of haar zorgplicht uit te voeren.