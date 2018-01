Zwitserleven gaat door met 'PensioenMomentje'

Zwitserleven opent ook dit jaar maandelijks haar deuren voor mensen met algemene vragen over hun pensioen. Tijdens dit gratis 'PensioenMomentje' staan de experts van Zwitserleven bezoekers belangeloos te woord op het hoofdkantoor in Amstelveen. Het 'PensioenMomentje' vindt elke eerste maandag van de maand plaats.

Acht bepalende momenten

Hans Visser, general manager Pensioenen bij Zwitserleven: 'Zwitserleven wil mensen helpen om aan een financieel onbezorgde toekomst te werken. Wat veel mensen niet weten is dat er in een mensenleven wel acht beslissende momenten zijn die een grote invloed hebben op het inkomen voor later; eerste baan, nieuwe baan, arbeidsongeschiktheid, eigen bedrijf, trouwen, scheiden, overlijden en met pensioen gaan. Op zulke momenten is het verstandig om na te denken over later. Veel mensen laten dit achterwege en zijn daardoor onvoldoende voorbereid op hun financiële toekomst. Vanuit Zwitserleven willen wij mensen helpen om meer inzicht te krijgen in hun toekomstige financiële situatie.'

Actueel inzicht

Op zwitserleven.nl wordt het belang van deze acht momenten in heldere animaties toegelicht. Maar voor wie nog verdere vragen heeft organiseert Zwitserleven het 'PensioenMomentje'. Op elke eerste maandag van de maand opent het hoofdkantoor in Amstelveen haar deuren. Hans Visser: 'Wij openen onze deuren voor iedereen, die meer wil weten over pensioen. Of je nu bij ons verzekerd bent of niet. Dit past bij ons streven om alle Nederlanders een actueel inzicht te bieden in hun pensioen. In een persoonlijk gesprek krijgt men antwoord op individuele pensioenvragen of wordt er gezamenlijk gekeken naar het PensioenInzicht. Belangrijk om te weten; we geven informatie, geen advies. Voor advies verwijzen wij door naar de onafhankelijke adviseur.'

PensioenMomentje is iedere eerste maandag van de maand. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via: www.zwitserleven.nl/pensioenmomentje