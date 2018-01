Sjaak Zonneveld geeft tegengeluid op negatieve berichtgeving over pensioenen

Dit had een maand geleden de kop in de Telegraaf kunnen zijn. Toen kwam namelijk de 7e editie van het ‘Pensions at a glance‘ rapport van de OESO uit. Een twee-jaarlijks lijvig rapport waarin de pensioenstelsels van alle 35 OESO landen worden vergeleken.

En daar kwamen een paar opvallende feiten uit.

Nederland keert de hoogste pensioenen ter wereld uit

De netto vervangingswaarde – wat een gepensioneerde netto overhoudt ten opzichte van het inkomen in loondienst – lag in Nederland op… ruim 100%. Ja je leest het goed. Gemiddeld gaan Nederlanders er financieel op vooruit als ze met pensioen gaan. En voordat iemand roept: ‘Ja maar dat geldt niet voor alle inkomens’: dat klopt. Dat geldt met name voor de laagste inkomens. Die gaan er naar verhouding het meest op vooruit volgens dit rapport. Ter vergelijking: het gemiddelde van alle OESO landen ligt op 63%.





De pensioenen waren nooit eerder zo hoog

Omdat de OESO elke twee jaar met dit rapport komt kunnen we terugkijken hoe het in het recente verleden was In 2013 was de vervangingswaarde voor een modaal inkomen nog 90,7%, in 2015 was dit 95,7% en inmiddels is deze gestegen tot boven de 100%. Dit zijn harde feiten. Nog nooit hadden we zulke hoge pensioenen in Nederland.

De berichtgeving in kranten

Van bovenstaande cijfers hebben we in de kranten niets mogen vernemen. Wel kopte de Telegraaf vandaag met chocoladeletters ‘Uw pensioen sukkelt achteruit’. En ja, dat klopt ook. Door het achterblijven van indexatie (de pensioenen aanpassen aan prijsstijging) gaat de koopkracht elk jaar ietsje achteruit. Dat raakt werkenden overigens minstens zo hard als gepensioneerden. Maar laten we de zaken wel een beetje in perspectief plaatsen. Onze pensioenen zijn nog altijd de hoogste ter wereld en hoger dan ze ooit geweest zijn. Een beetje minder kan prima.