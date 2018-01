PMT: Stap voor stap herstel; geen korting in 2018

De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal van 2017 verder gestegen van 98,9% naar 100,6%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100%. De actuele dekkingsgraad (op UFR-basis) daalde fractioneel van 102,2% tot 102,1%.

De rente zakte in het laatste kwartaal geleidelijk weer wat weg, maar het negatieve effect daarvan op de dekkingsgraad werd gecompenseerd door de positieve beleggingsresultaten op aandelen en onroerend goed. Het beleggingsrendement over het vierde kwartaal bedroeg 2,6%, waarmee het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uitkwam op 4,1%.

"De dekkingsgraad ligt nu boven de 100%. PMT hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen. Dat is goed nieuws, maar daar hebben we best lang voor nodig gehad", zegt Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT. "2017 was met stijgende rente en oplopende aandelenkoersen een uitstekend jaar voor de dekkingsgraad. Eind 2016 stonden we op een beleidsdekkingsgraad van 92,8%. Nu zitten we op 100,6%. Daarmee hebben we in het afgelopen jaar goede zaken gedaan." Van Popta vervolgt; "Maar we zijn er nog niet, want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Eind 2019 hebben we 104,3% nodig om ook dan verlaging van pensioenen te voorkomen."

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2017

• Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 100,6%.

• Actuele dekkingsgraad per 31 december 2017 102,1%

• Beleggingsrendement vierde kwartaal 2017: 2,6%

• Beleggingsrendement 2017: 4,1%

• Bovengemiddelde resultaten op aandelen en onroerend goed

• Vermogen toegenomen met ca. € 1,9 miljard tot € 70,2 miljard.

• Pensioenverplichtingen met ca. € 1,8 miljard gestegen tot € 68,7 miljard.