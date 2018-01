Deze week stuurde minister Hoekstra van Financiën de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod naar de Tweede Kamer. De minister noemt in zijn brief drie conclusies.

• Het provisieverbod is effectief. Er is geen sturing richting aanbieders meer en het belang van de consument is beter geborgd. De kwaliteit van advies is verbeterd, maar hier zijn ook andere oorzaken voor.

• Er zijn geen problemen vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder het provisieverbod.

• Consumenten vergelijken de verschillende vormen van dienstverlening en verschillende dienstverleners nauwelijks, en hebben beperkt zicht op de kwaliteit van dienstverlening.Het dienstverleningsdocument lijkt daar ook een zeer beperkte rol in te spelen.

De minister wil de komende tijd een aantal onderwerpen verder bespreken met ‘betrokken partijen’ om voor de zomer met concrete vervolgstappen te komen. In deze nieuwsbrief noemen wij alvast enkele situaties vanuit de adviespraktijk, waarbij de positie van de consument nog niet goed is geregeld.

Arbeidsongeschiktheid

Jaarlijks ontvangen meer dan 800.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Naast einde relatie en werkloosheid, vormt arbeidsongeschiktheid de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen bij hypotheken. Toch wordt sinds het provisieverbod slechts bij een paar procent van de nieuwe hypotheken een AO-verzekering afgesloten. Dit ondanks dat de premies voor deze verzekeringen de laatste jaren omlaag zijn gegaan en verzekeraars bij het toekennen van een uitkering tegenwoordig aansluiten bij de objectieve keuring door het UWV. Overigens worden ook uitvaartverzekeringen sinds het provisieverbod veel minder afgesloten.

Onbedoeld neveneffect

Een aantal verzekeraars heeft recent innovatieve AO-producten geïntroduceerd, maar ervaart dat deze vanwege de hoge IT-kosten nauwelijks worden ingebouwd in de onafhankelijke adviessoftware. Dit heeft tot gevolg dat ze niet kunnen worden meegenomen in het financieel advies. Door het provisieverbod mogen aanbieders deze kosten niet zelf betalen en komen die dus voor rekening van de adviessoftwareleverancier. De verwachting is dat in de nabije toekomst meerdere innovatieve producten beschikbaar komen, denk met name aan verzilverhypotheken. Het niet beschikbaar komen in adviessoftware is een onbedoeld neveneffect van het provisieverbod.

Execution only (nieuwe/bestaande hypotheken)

De onderzoekers concluderen dat de vraag naar financiële producten zonder financieel advies (zogenaamde execution only) toeneemt. Hoewel dat nog niet het geval is bij nieuw te sluiten hypotheken, is dat in de praktijk wél duidelijk merkbaar bij het aanbrengen van wijzigingen tijdens de looptijd van een hypotheek (bestaande hypotheken). De onderzoekers merken op dat de groep consumenten die erg gebaat is bij financieel advies, namelijk de groep met weinig kennis van financiële zaken, het meest geneigd is de adviseur links te laten liggen vanwege de te betalen advieskosten. De vraag is of consumenten dan zélf verantwoordelijk zijn als een wijziging, die zonder advies direct bij de aanbieder wordt doorgevoerd, achteraf verkeerd uitpakt. Bijvoorbeeld rentemiddeling aanvragen als men verhuisplannen heeft, meer aflossen dan het jaarlijkse boetevrije bedrag of extra aflossen op een spaarhypotheek in plaats van een extra storting in de polis doorvoeren. Daarnaast valt de conclusie op dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder het provisieverbod. Volgens ons is hier het nodige op af te dingen.

Consumptief krediet & schadeverzekeringen

Op het provisieverbod zoals dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, gelden twee uitzonderingen, namelijk schadeverzekeringen en consumptief krediet. Het verschil met de situatie van voor 2013 is dat consumptief krediet steeds vaker wordt betrokken in het advies rond de eigen woning. Bijvoorbeeld als financiering voor een verbouwing of voor een restschuld na verkoop van de huidige woning. Door de verplichte provisiebetaling (ook 0% provisie is niet toegestaan) op een krediet, wordt de hoogte van de advieskosten van een hypotheekadvies inclusief consumptief krediet, voor de consument niet eenvoudiger te overzien.

De evaluatie geeft volgens de minister geen directe aanleiding om het provisieverbod uit te breiden richting schadeverzekeringen. Wel lijkt het hem verstandig om te onderzoeken of transparantie over provisie bij schadeverzekeringen kan worden betracht en wat de effecten hiervan zouden zijn. De minister geeft geen onderbouwing over waarom hem dit verstandig lijkt.

Onafhankelijk advies en informatieverplichting

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten financiële dienstverleners maar in zeer beperkte mate vergelijken. Het voorgeschreven dienstverleningsdocument blijkt in de praktijk niet te voldoen. Daarnaast schrijft de minister dat het onderscheid tussen advies door een aanbieder en zelfstandig (‘onafhankelijk’) advies aandacht verdient, omdat het van toegevoegde waarde kan zijn voor consumenten. Zijn pleidooi voor een duidelijker onderscheid tussen gebonden en niet-gebonden advies sluit aan bij de intentie voor het provisieverbod, namelijk het tegengaan van sturing richting bepaalde producten en aanbieders. Bovendien sluit het aan bij een uitspraak van het Kifid uit oktober van vorig jaar, waarin werd geoordeeld dat een adviseur de informatieverplichting had geschonden, door klanten niet te wijzen op de financieringsmogelijkheden bij een geldverstrekker waarmee de adviseur geen samenwerking had. Volgens het Kifid had de adviseur, gezien het lastig te financieren onderpand (een recreatiewoning), de klanten er nadrukkelijk op moeten wijzen dat er niet met alle geldverstrekkers samenwerking bestaat.

Niet alleen zijn er buiten recreatiewoningen tal van klantsituaties te bedenken die lastig zijn te financieren, maar ook het productenpalet van aanbieders gaat, na jaren met minder onderscheid, weer steeds meer uiteen lopen. We zien dat geldverstrekkers kiezen voor specialisatie in bijvoorbeeld financiering van zelfstandigen of energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn de mogelijkheden op rentegebied enorm toegenomen, met name door de lage rentetarieven op langere renteperioden die door pensioenfondsen en verzekeraars worden aangeboden. Het vergelijken van meerdere aanbieders bespaart de consument niet alleen geld, maar biedt steeds vaker ook extra mogelijkheden qua rentezekerheid en acceptatievoorwaarden. Het belang om consumenten hier vooraf actief over te informeren neemt daarom inderdaad toe.