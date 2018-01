AFM waarschuwt voor boilerrooms en de verspreiding van nepnieuws via media

In 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 15 boilerrooms gewaarschuwd.

Opvallend is dat boilerrooms steeds vaker nepnieuws publiceren via de sociale media en dat deze berichten worden overgenomen door nieuwsdiensten.

De AFM heeft het afgelopen jaar gezien dat boilerrooms gebruik maken van nepnieuws dat ze via nieuwsdiensten verspreiden om zo bij beleggers betrouwbaar en legitiem over te komen. Verder ziet de AFM dat boilerrooms vaker gebruik maken van gefingeerde analyses over bekende aandelen. In 2017 heeft de AFM ook weer signalen ontvangen over gedupeerden van boilerrooms. Mensen worden gebeld door andere fraudeurs die zich voordoen als (juridisch) adviseur en die hen zogenaamd willen helpen om het verloren geld terug te krijgen en de boilerroom te ontmaskeren. Aan de beleggers wordt gevraagd om, voorafgaand aan de geboden hulp, een fors bedrag over te maken voor de kosten. Beleggers krijgen echter geen hulp en kunnen fluiten naar hun geld.

Wat doet de AFM?

Op basis van ontvangen signalen, onder meer van belegger, doet de AFM zelf onderzoek naar boilerrooms. Dit onderzoek kan leiden tot openbare waarschuwingen die de AFM periodiek bekend maakt met een nieuwsbericht.

De AFM kan de financiële problemen van slachtoffers van een boilerroom niet oplossen. Het aanpakken van boilerrooms is niet eenvoudig. Ze zijn vaak in het buitenland gevestigd en ze veranderen snel van naam. De AFM werkt samen met politie, FIOD, justitie en buitenlandse toezichthouders, bijvoorbeeld door onderzoeksinformatie te delen.

Wat kun je doen?

Op de website heeft de AFM meer informatie over boilerrooms staan. Eén van de belangrijkste tips is nooit ingaan op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Boilerrooms zijn erg volhoudend, ga niet in gesprek en hang direct op. De AFM roept beleggers op contact met het Meldpunt Financiële Markten op te nemen als ze door een boilerroom zijn gebeld.

Pas op voor 8 nieuwe boilerrooms

De AFM heeft het afgelopen half jaar 8 nieuwe boilerrooms op haar waarschuwingslijsten opgenomen. Consumenten moeten niet ingaan op het aanbod deze fraudeurs. Een onderzoek van de AFM zelf kan leiden tot een waarschuwing. Ook neemt de AFM waarschuwingen over van buitenlandse toezichthouders. In het afgelopen halfjaar is er gewaarschuwd voor de volgende partijen:

Consumenten kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via 0800-5400 540 (gratis).