Centraal Beheer en ABN AMRO winnen Social awards

Centraal Beheer is dit jaar de winnaar van de Social Media Insurance Monitor 2017, waarbij 69 verzekeraars zijn gemeten. Bij de banken is ABN AMRO als duidelijke nummer één naar voren gekomen. De prijzen werden uitgereikt tijdens de presentatie van de zevende editie van dit onafhankelijke onderzoek naar de inzet van Social Media op initiatief van ITDS Business Consultants.

Centraal Beheer won eerder in 2013 en stond vorig jaar op de derde plaats. Aegon klom van plaats 4 naar nummer 2 en Zilveren Kruis maakt de top 3 van dit jaar compleet. Achter ABN AMRO werd bij de banken Rabobank tweede en ING derde.

Het onderzoek is gebaseerd op deskreserach, een jaarlijkse enquête en Social data uit Coosto dat werd gehouden tussen januari en december 2017.

Social krijgt de plek die het verdient

“Social heeft eindelijk zijn plek veroverd bij verzekeraars”, concludeert ITDS-directeur Arjen de Boer. “Zes jaar geleden toen we met dit jaarlijks onderzoek zijn gestart, lieten de verzekeraars nog vele Social kansen liggen. De metingen van 2017 laten zien dat de verzekeraars Social als het belangrijkste communicatiekanaal beschouwen voor de binding met de consumenten. Dit jaar komt de focus op targeting, content en organisatie, want de snelheid van de digitale ontwikkelingen en de dreiging van de disruptors blijven een uitdaging.”

Andere conclusies uit het onderzoek zijn:

• Facebook kanaal is nummer 1 voor klanttevredenheid.

• Het ontwikkelen van chatbots is een belangrijk aandachtspunt voor 2018.

• Always-on content blijft een uitdaging voor de verzekeraars. Nog plaatsten zij in de maanden november en december 2 keer zoveel content dan in de andere maanden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

• De focus zal nog meer op videocontent komen te liggen.

• De Social platformen Facebook (Messenger) en WhatsApp blijven groeien en hebben ruim 20 miljoen Nederlandse gebruikers. Niettemin biedt slechts 30% van de verzekeraars WhatsApp en 59% Facebook (Messenger) aan als extra kanaal voor klantcontact.

• Social zal als kanaal steeds meer email gaan vervangen.

Over de prijswinnaars

Verzekeraars

Centraal Beheer bouwt op always-on content

Centraal Beheer heeft nog steeds verreweg de meeste trouwe fans van alle verzekeraars. Met always-on content versterkt Centraal Beheer via Social Media zijn klantrelaties en wordt de dialoog aangegaan, ook over actualiteiten.

Aegon stimuleert dialoog met blogs

Aegon probeert met informatieve blogs de lezers te stimuleren om zelfbewust keuzes te kunnen maken over hun financiële toekomst. Het faciliteert met uitdagende stellingen de dialoog tussen de klanten onderling en met Aegon zelf.

Zilveren Kruis experimenteert met Livestreams

Zilveren Kruis experimenteert op Facebook met informatie via Livestreams en Polls. Dit slaat goed aan en leidt tot veel interactie. Op het community platform kunnen de klanten hun ervaringen uitwisselen over ziekten en hun levensstijl.

Banken

ABN AMRO is overal in gesprek

ABN AMRO biedt 24/7 service op alle Social kanalen en zet Facebook Live actief in, niet alleen voor haar particuliere klanten, maar ook voor haar zakelijke klanten.

Rabobank positief

Rabobank reageert op vrijwel elke reactie van de consument en altijd met een positieve noot. Ook op Instagram laat Rabobank geen vragen onbeantwoord.

ING campagnes doelgroepgericht

Bij ING springen de verschillende campagnes in het oog waarmee specifieke doelgroepen worden bereikt.

De cijfers en conclusies van het onderzoek zijn gepubliceerd in het nieuwe SoMe magazine. Dat is ook te downloaden via: www.itds.nl/some-magazine-2018