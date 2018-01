Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

Ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen werden in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In de provincie Flevoland nam de groei van de woningvoorraad door nieuwbouw het sterkst toe. Ondanks de toename in de laatste jaren was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2017 nog altijd bijna 20 procent lager.

Dit vergeleken met het gemiddelde aantal van de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014 toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Ruim 7,7 miljoen woningen

Nederland had op 1 januari 2018 ruim 7,7 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 55 duizend meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en verandering van gebruiksfunctie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand omgebouwd wordt tot een appartementencomplex.

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw bedroeg 0,8 procent in 2017. Van de provincies nam in Flevoland de woningvoorraad door nieuwbouw met 1,4 procent relatief het sterkste toe.

Ook Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland lagen met hun nieuwbouwuitbreiding hoger dan het landelijk gemiddelde. In Limburg werden relatief weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

NederlandFlevolandUtrechtGelderlandNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselZuid-HollandGroningenZeelandDrentheFrieslandLimburg00,20,40,60,811,21,41,6Groningen ■ Groei woningvoorraad door nieuwbouw: 0,6%Groei van de woningvoorraad door nieuwbouw, 2017%

Nieuwbouw per gemeente

In Amsterdam zijn 4 918 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal bijna 433 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Den Haag werden 2 385 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Bellingwedde, Valkenburg aan de Geul en Zandvoort zijn in 2017 geen nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd.

De cijfers over 2017 zijn voorlopig. In mei 2018 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Bron: CBS