Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland

In 2017 is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 8,4% tot 43.200. Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende retailers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

In Nederland was vooral in de tweede helft van 2017 sprake van een daling in het aantal valse eurobiljetten (zie tabel 1). Daarentegen nam wereldwijd het aantal valse eurobiljetten licht toe. In totaal werden het afgelopen jaar 694.000 stuks geregistreerd; 1,5% meer dan in 2016. Vergeleken met de 21 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. De coupures die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest vervalst worden, zijn de €20 en €50 (zie tabel 2).

Tabel 1: Halfjaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten (aantal in duizenden)

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 Nederland 19 24 25 37 30 25 22 24 19 Totaal* 353 331 507 454 445 331 353 331 363

Totaal* heeft betrekking op de aangetroffen valse eurobiljetten binnen en buiten het eurogebied.

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure tweede halfjaar 2017

(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5 eur 10 eur 20 eur 50 eur 100 eur 200 eur 500 Nederland 0 1 14 70 3 1 11 Eurogebied 1 2 35 53 6 1 2

Tabel 3: Aandeel vervalsingen per coupure eerste halfjaar 2017

(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5 eur 10 eur 20 eur 50 eur 100 eur 200 eur 500 Nederland 0 1 13 74 3 1 8 Eurogebied 1 2 37 48 9 2 1

Check uw biljet

De echtheid van een eurobiljet is in slechts enkele seconden te controleren. Voor hulp daarbij maken steeds meer retailers gebruik van detectieapparaten. En voor het publiek heeft DNB een ‘Echt of vals’ app ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

Bron: DNB