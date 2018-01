Payvision stelt strategische investering van ING Group zeker

Payvision, een internationale betaalpartner en omnichannel betalingsdienstaanbieder, kondigde vandaag een strategische samenwerking aan met ING, een van de grootste Europese banken met een sterk internationaal netwerk. Payvision ging akkoord met een meerderheidsaandeel van 75%.

Hiermee creëerde Payvision een nieuwe synergie om zijn ambitieuze groeiplannen binnen de dynamische betalingsmarkt te versnellen, zijn internationale netwerk uit te breiden en zijn portfolio met betaaldiensten te verbreden. Payvision is gewaardeerd op € 360 miljoen.

Internationaal

Opgericht in 2002 in Amsterdam nam Payvision het voortouw in de betalingsindustrie en is sindsdien in een zeer snel tempo gegroeid, waarbij in 2017 een robuuste volumegroei van 66% werd genoteerd. Met de introductie van Acapture, een nieuwe, schaalbare en data gedreven betaalpartner in 2015 streeft Payvision ernaar de positie van de groep als internationale merchant acquirer en omnichannel betalingsdienstaanbieder te versterken. De samenwerking met ING is gebaseerd op de sterke internationale basis van Payvision als betaalpartner en ondersteunt de doelstelling van het bedrijf innovatieve, op maat gemaakte betaaldiensten te creëren, ontworpen voor de snel groeiende internationale retailmarkt.

Aandeel ING

Volgens de overeenkomst behoudt het oprichtersteam een 25% minderheidsbelang en zal het bedrijf verder blijven leiden, ondersteund door ING's wereldwijde aanwezigheid en marktaandeel, zijn jarenlange ervaring op het gebied van financiële diensten en vermogen om betalingsproducten te stroomlijnen.

Rudolf Booker, oprichter en CEO van Payvision, zei: "We zijn zeer verheugd om vandaag de samenwerking met ING bekend te maken. Nu, 15 jaar na de oprichting van het bedrijf, vinden wij dat het tijd is een dergelijke strategische stap te nemen om de positie van het bedrijf in de betalingsindustrie te versterken". "Deze investering in de betalingsmarkt, gedaan door een van 's werelds meest innovatieve financiële en bancaire dienstverleners, bevestigt onze visie om nog meer toonaangevende betaaldiensten aan te bieden om onze klanten te helpen hun groei en opbrengsten te optimaliseren .", aldus Booker.

Ralph Hamers, CEO van ING: "De betaalsector is een van de meest dynamische sectoren in de financiële dienstverlening. Om een stap voorop te blijven lopen moet ING voortdurend innoveren. Dit doen we door zelf ondernemingen te starten en door middel van strategische minderheids- of meerderheidsbelangen. De oprichters van Payvision hebben een geweldig bedrijf opgebouwd met een bewezen technologie in een sector waarin ING wil groeien. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten veel voordeel zullen behalen van deze investering."

Voor deze overeenkomst werd Payvision geadviseerd door Jefferies, de internationale investeringsbank. De transactie wordt naar verwachting afgesloten in het 1e kwartaal van 2018.

Bron: Payvision