Eigen autoverzekering voor 18-jarige ‘haast onbetaalbaar’

Een beginnend bestuurder van 18 jaar betaalt al snel 1.800 tot 2.000 euro per jaar aan premie voor een autoverzekering, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl. Hierdoor wordt een auto op eigen naam voor een 18-jarige haast onbetaalbaar, stelt de site.

De vergelijkingssite onderzocht wat jonge automobilisten betalen voor een WA-verzekering voor Volkswagen Golf uit 2008. En voor een Renault Clio uit 2007. Hieruit blijkt dat de premies zeer hoog liggen voor 18-jarige bestuurders, tot wel 200 procent hoger dan bij een bestuurder van 25 jaar die ook geen schadevrije jaren heeft.

18-jarige bestuurder laat veel geld liggen

Uit statistieken blijkt dat bestuurders van 18 jaar nu eenmaal een grotere kans hebben om een ongeval te veroorzaken dan iemand van 25 jaar of ouder. Dus het is ook niet heel gek dat ze flink meer premie betalen. Toch kunnen de jonge bestuurders veel besparen en zo de premie voor hun autozekering nog enigszins betaalbaar houden. “Uit ons onderzoek blijkt ook dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering voor een 18-jarige oploopt tot bijna tweeduizend euro per jaar. Dat is een flinke smak geld, zeker op die leeftijd. Goed vergelijken, scheelt je dus al gauw een lange vakantie naar Spanje met je vrienden”, voegt Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Jonge bestuurder soms niet eens welkom

Naast de premieverschillen zijn er ook autoverzekeraars waarbij 18-jarigen niet welkom zijn. Bijvoorbeeld bij Zelf.nl en Inshared (voor alleen een WA-verzekering). Beide verzekeraars geven aan dat de premie die zij dan moeten vragen om het extra risico af te dekken te hoog zou worden.

Bron: Geld.nl