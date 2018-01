Aantal freelancers tussen 2014 en 2017 enorm gestegen

Het aantal freelancers in Nederland steeg in de periode van 2014 tot en met 2017 met maar liefst 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bureau Tentoo onder 10.000 freelancers. Per opdrachtgever is het aantal ingehuurde freelancers en flexwerkers met gemiddeld 27 procent gestegen. Het aantal uren dat een opdrachtgever een freelancer inzette steeg met 23 procent.

"De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de laatste jaren een vlucht genomen", verklaart Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. "De stijging van het aantal freelancers door de jaren heen is een duidelijk signaal uit de markt. Het bevestigt dat het inzetten en inhuren van freelancers geen kortetermijnoplossing is. Het is juist een stabiele factor in de economie geworden. Freelancers en flexwerkers dragen bij aan de constante groei van bedrijven. Ze bieden de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen die passen bij de snelheid en innovaties van de hedendaagse bedrijfsvoering."

2017: het jaar van de jonge ondernemers

Opmerkelijk is de groei onder jongeren tot en met 25 jaar. Binnen die groep signaleerde Tentoo in 2017 een stijging van het aantal freelancers van maar liefst 37 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Onder jongeren steeg de gemiddelde omzet met 16 procent. Den Ronden: "We merken dat jongeren steeds actiever ondernemen. Waar de groep van 35 jaar en ouder steeds meer kiest voor zekerheid, willen jongeren graag de vrijheid die het ondernemerschap met zich meebrengt. Ze zitten liever niet vast aan een bepaalde structuur."

Algehele stijging van freelancers in 2017

Het aantal uren dat opdrachtgevers freelancers inzetten groeide met tien procent en het totale aantal ingezette freelancers steeg met vijf procent. "Deze concrete cijfers benadrukken dat de maatschappelijke beweging in 2017 richting flexibilisering op de werkvloer significant is doorgezet. De zelfstandigheid en de andere voordelen die freelancen met zich meebrengt, worden niet alleen omarmd door werknemers, maar ook door opdrachtgevers. Een mooie vooruitgang op het gebied van flexwerk."

Bron: Tentoo