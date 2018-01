Geldverstrekkers verhogen hypotheekrente mondjesmaat

Afgelopen donderdag gaf Draghi na afloop van de zeswekelijkse ECB-beleidsvergadering aan dat er de komende periode geen veranderingen zijn te verwachten in het beleid. Deze mededeling bracht deze keer geen rust op de kapitaalmarkt, omdat beleggers inmiddels rekening houden met een valuta-oorlog tussen de VS en de EU.

Daardoor liep de rente op de kapitaalmarkt vorige week toch op. De komende maanden neemt de onzekerheid op de kapitaalmarkt waarschijnlijk toe, nu het einde van het opkoopprogramma nadert en beleggers zeer gevoelig reageren op alle communicatie vanuit de ECB. De breed gedragen verwachting voor 2018 blijft echter een lichte toename van de rente.

De kapitaalmarktrente is sinds medio december al zo’n 0,3%-punt opgelopen. Desondanks reageren geldverstrekkers nog niet paniekerig. Weliswaar zijn er de laatste twee weken door bijna alle grote aanbieders verhogingen doorgevoerd, maar het ging in de meeste gevallen om minimale aanpassingen. Een aantal partijen, zoals NIBC, Obvion en Argenta, heeft de tarieven zelfs nog helemaal niet gewijzigd. De felle concurrentiestrijd lijkt de stijging van de hypotheekrente te dempen.

A.s.r.-klanten met een spaarhypotheek gaan minder rente betalen als de waarde van hun spaarpolis oploopt. Als door groei van het spaarkapitaal de nettoschuld in een lagere risicoklasse komt, wordt de volgende maand automatisch de rente aangepast. A.s.r. is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die het opgebouwde spaarkapitaal continu meerekent bij het bepalen van de risico-opslag. Volgens a.s.r. is een lage rente bij een spaarhypotheek in de meeste gevallen in het voordeel van de klant, en wordt de groep die profiteert steeds groter naarmate de belastingaftrek lager wordt.