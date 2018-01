Volop kansen na het MBO

Met een afgeronde mbo-opleiding zijn er volop kansen op de arbeidsmarkt. Dat tonen de prognosecijfers die SBB vandaag bekendmaakte. Vooral in de sectoren techniek en zorg zullen studenten een zeer goede kans op stage, leerbaan en werk hebben. Jaarlijks voert SBB arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo- beroepen. Hiervoor analyseert SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en neemt ze een enquête af onder 200.000 leerbedrijven.

De cijfers kunnen door scholen worden gebruikt in de voorlichting aan de toekomstige mbo-student. Ze maken bijvoorbeeld onderdeel uit van Studie in Cijfers en de beroepskeuzesites MBOStad.nl en Beroepeninbeeld.nl. De kans op stage en leerbaan laat de kans zien dat een mbo-student op dit moment een stage of leerbaan vindt. De kans op werk dat een student een baan zal vinden in het verlengde van zijn opleiding na het behalen van zijn diploma als dit jaar met de opleiding wordt gestart. Voor alle mbo-beroepen zijn per regio de Kans op stage, leerbaan en werk te zien op www.s-bb.nl/kans.

Mbo-beroepen met zowel een goede kans op stage, leerbaan en werk zijn onder andere:

-timmerman, metselaar, schilder, stukadoor

-monteur infratechniek en beroepen in de wegenbouw

-machinebouwer

-servicemonteur, zoals elektricien en loodgieter

-vrachtwagenchauffeur

-kok en medewerker in de keuken

-medewerker in de fastservice

-medewerker in de teelt of veehouderij

-verkoper detailhandel

-mbo-verpleegkundige

Bron: ANP / Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)