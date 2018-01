Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector naar 106,5%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van 2017 uitgekomen op 106,5%. Over het vierde kwartaal van 2017 steeg deze beleidsdekkingsgraad met 2,0 procentpunt. Over het geheel van 2017 is daarmee de beleidsdekkingsgraad gestegen met 9,0 procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden die gebaseerd zijn op actuele marktinformatie. De dekkingsgraad gebaseerd op actuele marktinformatie is in het vierde kwartaal voor de pensioenfondsensector als geheel met 0,4 procentpunt gestegen en uitgekomen op 108,7%. Over het geheel van 2017 is de dekkingsgraad gestegen met 6,6 procentpunt. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De dekkingsgraad voor de sector als geheel is het gemiddelde van de dekkingsgraden van alle onder toezicht staande pensioenfondsen gewogen naar omvang van hun technische voorzieningen.

Over geheel 2017 is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd: de totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde en die van de beschikbare middelen nam toe. De totale waarde van de pensioenverplichtingen is aan het eind van 2017 uitgekomen op €1.236 miljard. Een jaar eerder was deze waarde €1.245 miljard. De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen berekend moet worden, is in 2017 duidelijk gestegen. De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo 2017 €1.344 miljard. De beschikbare middelen zijn in 2017 met ruim €72 miljard toegenomen. Die toename werd voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten. Zo steeg de Dow Jones-index in 2017 met 25,1% en de AEX-index met 12,7%. Ontwikkelingen op valutamarkten hadden een negatieve invloed op de beschikbare middelen. Zo deprecieerden vrijwel alle belangrijke vreemde valuta ten opzichte van de euro. Beleggingen gedenomineerd in vreemde valuta namen daardoor, omgerekend in euro’s, in waarde af.

De dekkingsgraad op basis van het wettelijk vastgestelde minimaal vereist eigen vermogen ligt voor de meeste pensioenfondsen rond de 104,2%. Aan het eind van 2017 voldeden 54 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is ongeveer 25% van alle pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen waren 3,5 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is zo’n 64% respectievelijk 60% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Als gevolg van de gestegen beleidsdekkingsgraad is het aantal pensioenfondsen dat hun aanspraken gedeeltelijk mag indexeren in 2017 gestegen. Zij mogen dat doen als de beleidsdekkingsgraad boven de wettelijk vastgestelde grens van 110% ligt. Eind 2017 waren bij de pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die daarboven lag 927 duizend actieve en 837 duizend pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Een jaar eerder waren er 430 duizend actieve deelnemers en 154 duizend pensioengerechtigde deelnemers aangesloten bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad boven de 110%.