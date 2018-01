Vervanging DBA gigantische klus

De Wet DBA is van de baan. Goed nieuws, volgens veel zzp’ers. De wet heeft bij velen namelijk kwaad bloed gezet en is dan ook onhoudbaar gebleken. Er wordt nu gewerkt aan wet- en regelgeving die de Wet DBA zal moeten vervangen, maar dat blijkt geen eenvoudige opgave. De vele zzp’ers die Nederland telt volgen de ontwikkelingen met een zeer kritische blik. Het valt niet mee om de gehele groep tevreden te stellen.

Het vergt veel tijd en energie van de regering om een goed plan op tafel te krijgen, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Luister naar het veld

Minister Koolmees geeft aan dat de praktijk erg ingewikkeld is. Hij had daar wel al rekening mee gehouden. De ministeries die belang hebben bij de ontwikkeling van het beleid, hebben gehoor gegeven aan de wens van de zzp’er om naar de mensen uit het veld te luisteren. De komende maanden gaat het kabinet met ongeveer zestig vertegenwoordigers van zzp’ers om tafel. Daarmee hoopt het ministerie de zzp’er tegemoet te komen en tot een plan te komen dat in de praktijk ook zal werken.

Afgelopen woensdag werden zzp-organisaties, vakbonden en werkgevers uitgenodigd om input te geven over de invulling van de nieuwe wet. Zo wilde het ministerie graag hun mening over de gezagsverhouding, de invoering van een minimumtarief en over het begrip schijnzelfstandigheid. Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over wanneer iemand ‘zelfstandig’ mag worden genoemd.

Het betrekken van de praktijk bij de vormgeving van de nieuwe regels en wetten is een stap vooruit. Volgens Koolmees is hier echter nog geen gouden tip uit voortgekomen. Kritiek is er wel, maar als er wordt gevraagd naar een alternatieve oplossing, blijkt het dat werkgevers en zzp-organisaties het zelf ook nog erg lastig vinden om te definiëren hoe je een echte ondernemer of zelfstandige kunt onderscheiden van een schijnzelfstandige.

Bron: ZZP-Barometer