CFD: Evaluatie provisieverbod vol halve waarheden

De CFD stelt dat de onderzoeksrapporten 'evaluatie provisieverbod' zich kenmerken zich door halve waarheden. "Door hier verder beleid op te bouwen wordt onafhankelijk financieel advies in Nederland een speeltje voor de goed-geletterden en mensen met hogere inkomens". Dat is de conclusie van CFD na een nadere bestudering van de onderzoeksrapporten van Decisio en CentERdata en de daarop gebaseerde kamerbrief van de minister van Financiën.

Grote zorgen

CFD-voorzitter Herdink maakt zich grote zorgen over de 'grote stappen snel thuis' aanpak van CDA-minister Hoekstra. "Om te beginnen geven beide onderzoeken, los van elkaar, duidelijke signalen af, dat nader onderzoek en duiding nodig is om tot echte inzichten te komen. Daarnaast staan in het consumentenonderzoek (CentERdata) conclusies, die haaks staan op bevindingen uit het sectoronderzoek (Decisio). Dat is een hele grote rode vlag".

"Als deze resultaten voldoende worden geacht om tot definitieve besluitvorming over te gaan op zo'n belangrijk onderwerp, dan wordt de sector en de burger simpelweg niet serieus genomen", aldus de CFD.

