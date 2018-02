a.s.r. en Triodos Bank willen de komende vier jaar samen EUR 600 miljoen lenen aan duurzame ondernemingen. De financiering is bedoeld voor bedrijven, instellingen en projecten op het gebied van groene energie, de verduurzaming van vastgoed en de zorgsector.

Het initiatief voor de gezamenlijke financieringsconstructie komt voort uit de behoefte van a.s.r. om met investeringen een duurzame impact te hebben op het bedrijfsleven, en die waar mogelijk verder te vergroten.

Triodos Bank ziet in de samenwerking een kans om grotere projecten te kunnen realiseren en daarmee de transitie naar een duurzame economie te versnellen. De gezamenlijke financieringsconstructie richt zich op duurzame initiatieven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het internationale relatienetwerk van Triodos Bank. Triodos Bank is al langdurig als financier actief in de sectoren groene energie, de verduurzaming van vastgoed en de zorgsector. De EUR 600 miljoen van deze samenwerking komt daar bovenop.

Minimaal vier jaar

De samenwerking tussen a.s.r. en Triodos Bank wordt aangegaan voor minimaal vier jaar. Het uitgangspunt is dat beide partijen elk een deel van de financiering voor hun rekening nemen met een minimum van 30%. De financieringen kunnen variëren van EUR 5 miljoen tot maximaal EUR 70 miljoen per project. a.s.r. vermogensbeheer zal voor a.s.r. optreden als beheerder van de portefeuille. Ook institutionele klanten van a.s.r. vermogensbeheer kunnen participeren.

Duurzaamheid

Chris Figee, CFO a.s.r.: 'a.s.r. en Triodos Bank hebben als gezamenlijk doel om de wereld duurzamer te maken. We vullen elkaar prima aan in deze financieringsconstructie. Triodos Bank heeft de kennis en het netwerk op het gebied van duurzaam bankieren. Wij willen als maatschappelijk betrokken verzekeraar via a.s.r. vermogensbeheer zorgdragen voor duurzame beleggingen voor a.s.r. en voor externe institutionele partijen waarvoor we optreden als beheerder. Samen dragen we zo ons steentje bij aan een betere wereld.'

Transitie

Pierre Aeby, CFO Triodos Bank: 'De aandacht voor duurzaamheid is de laatste tijd sterk toegenomen. Financiële instellingen hebben een belangrijke sleutel in handen. Immers, met onze financieringsbeslissingen of beleggingskeuzen van vandaag beïnvloeden we de kwaliteit van de samenleving en het leefklimaat voor de komende decennia. Alleen als we werkelijk duurzame keuzes maken, kunnen we de noodzakelijke transitie naar een economie helpen realiseren die groener en socialer is. Deze samenwerking van twee financiële instellingen laat zien wat de sector voor de transitie naar een duurzame economie kan betekenen.'

Bron: Triodos Bank