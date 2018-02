Nibud: Geld en transacties zijn minder zichtbaar geworden

Volgens het Nibud is de tijd dat je de bodem in je portemonnee letterlijk in zicht had, is voorbij. Het Nibud stelt dat geld en transacties minder zichtbaar zijn geworden. En door de digitalisering zijn er veel meer beslismomenten en verleidingen. Dat leidt tot te gemakkelijk lenen. Daarom vindt men educatie belangrijk - financiële en digitale geletterdheid. Het Nibud wil de keuzevrijheid niet beperken, maar wel werken aan betere keuzes. 90% van ons denken gebeurt onbewust, 10% bewust. Er zijn interventies nodig die zorgen dat de consument bij een leenbeslissing in die 10% zit.

Mede daarom onderzoekt het Nibud nu samen met de AFM en de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) het leengedrag. Gerjoke Wilmink, directeur Nibud: "Super dat de sector zelf meewerkt, zonder hen lukt het niet.”

Bij het onderzoek benoemt men de volgende Top 10 van de waargenomen risico's:

1. Risico dat leningen niet in het belang van de klant zijn

2. Risico op niet-passende beleggingsproducten

3. Risico op ongewenste gevolgen voor markten en toezicht door internationale ontwikkelingen

4. Risico op onverantwoord gebruik van technologie en data

5. Risico op onvoldoende verbetering kwaliteit accountantscontroles

6. Risico op tegenvallende financiële positie na pensionering

7. Risico op onvoldoende risicobeheersing bij vermogensbeheer

8. Risico dat werking kapitaalmarkten niet leidt tot beste prijs

9. Risico op onvoldoende focus op duurzaamheid

10. Risico op gebruik van de financiële sector voor crimineel gedrag

Bron: AFM