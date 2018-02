Belang zorgplicht binnen de pensioenadvocatuur

Gommer & Partners Pensioen Advocaten wordt steeds vaker door cliënten gevraagd hen bij te staan in pensioendiscussies, die voortvloeien uit een schending van de zorgplicht. In het verleden waren de pensioenregelingen veelal gelijkluidend en bleven werknemers gedurende langere periode in dienst bij dezelfde werkgever. Tijden zijn veranderd en daardoor de pensioenregelingen ook.

Meerdere regelingen

De inhoud van de regelingen is meer divers geworden, net als de mogelijke uitvoerders. Daarbij komt dat de afgelopen jaren de fiscale ruimte steeds verder beperkt is. Hierdoor heeft iedere werknemer te maken met meerdere regelingen, overgangsregelingen en pensioenuitvoerders. In dit spectrum wordt communicatie en advies dan ook steeds belangrijker. Vanuit de werkgever en/of uitvoerder richting de werknemer, vanuit de pensioenadviseur richting werkgever en/of werknemer en ook vanuit de uitvoerder richting werkgever.

Communicatie en advisering

Door bovengenoemde zaken vormt de communicatie en advisering omtrent pensioen steeds vaker onderwerp van discussie. Is voldoende uitgelegd aan de werknemers wat de wijziging van de pensioenregeling inhoudt en is op voldoende wijze gecompenseerd? Had de adviseur moeten constateren dat mogelijk sprake was van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds of zijn de pensioenconsequenties bij een fusie en overname voldoende in beeld gebracht? Zomaar een aantal voorbeelden van deze discussies.

Zorgplicht

Gezien de enorme stijging van dergelijke zorgplicht gerelateerde zaken heeft Gommer & Partners Pensioen Advocaten besloten zorgplicht als een afzonderlijk specialisme in haar dienstenpakket op te nemen. Mr. Linda Evers MPLA (1978) heeft zich hier de afgelopen jaren steeds verder in gespecialiseerd. Daarmee wordt zorgplicht naast arbeidsrecht, fusies & overnames, verplichtstelling, echtscheiding en de fiscaliteit (DGA) een volwaardig specialisme binnen de pensioenadvocatuur.