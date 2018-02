De leraar van de toekomst komt uit het bedrijfsleven!

Het lerarentekort in het onderwijs wordt steeds meer plekken zichtbaar en voelbaar. Bij basisscholen piept en kraakt het al op moment dat een docent zich ziek moet melden. Een griepgolf kan de school continuïteit zo maar in gevaar brengen. Ondanks veel creativiteit bij scholen lukt het niet altijd om een oplossing te vinden binnen het eigen personeelsbestand.

De site lerarentekortisnu.nl rapporteert hoeveel kinderen dagelijks geen goed onderwijs krijgen. Invalpools zijn leeggevist en de kosten van invalkrachten via uitzendorganisaties rijzen de pan uit. In het voortgezet onderwijs manifesteert zich het lerarentekort rondom tekortvakken. Dit zijn nu Nederlands, wiskunde en Engels maar verwacht wordt dat daar andere vakgebieden bijkomen. Het heftigst is het als een school geen oplossing weet te vinden en de leerling het betreffende vak een tijd lang moet missen. Dit komt helaas al voor en dit gaat naar verwachting steeds vaker gebeuren. Ook staan er steeds vaker onbevoegde docenten voor de klas.

Wat zijn de vooruitzichten?

Uit de meest recente cijfers blijkt het lerarentekort langzamer groeit dan verwacht. Dat is geen reden tot optimisme. Deze afvlakking is vooral het effect van deeltijdleraren die extra uren zijn gaan werken en pensioengerechtigde leraren die langer door werken. Op basis van de nieuwste ramingen van OCW dreigt bij gelijkblijvende omstandigheden het lerarentekort in aantallen in 2022 twee keer zo groot te zijn als nu.

Het lerarentekort vindt zijn oorzaak in de vergrijzing en de ontgroening die hard heeft toegeslagen. De eerste lichting babyboomers heeft nu voor het grootste deel het onderwijs verlaten. De voorgestelde maatregelen in het nieuwe regeerakkoord om het beroep aantrekkelijker te maken zijn gericht op werkdrukvermindering, salarisverbetering en verlaging van het collegegeld voor de pabo. In de kern zijn het goede maatregelen maar iedereen in de sector bestempelt ze als volstrekt onvoldoende. De achterstanden die het onderwijs heeft opgelopen door onvoldoende investeringen in het verleden worden hier niet mee goedgemaakt. Het docentschap is een zwaar en verantwoordelijk beroep met een door de buitenwacht onderschatte werkdruk. Bovendien worden docenten -vergeleken met landen om ons heen- ondergewaardeerd en onderbetaald ten opzichte van de marktsector. Intussen groeit de Nederlandse economie en zijn volgens onze recente sectorprognoses werkgevers in alle sectoren naarstig op zoek naar geschikt personeel.

De hybride docent

Hybride docenten combineren een baan in het onderwijs met een andere baan daarbuiten. In het voortgezet onderwijs (vo) werken ruim 75.000 docenten en is 1 op de 8 docenten een hybride docent.. In de hele onderwijsketen van po, vo, mbo, hbo en wo zijn dit er inmiddels meer dan 54.000. Hiervan zijn 34.000 hybride docenten die hun hoofdbaan (de baan waar ze de meeste uren werken) in het onderwijs hebben. De andere 20.000 hebben hun hoofdbaan buiten het onderwijs. Marius Bilkes en Kees van der Velden gaven beiden maatschappijleer op een middelbare school en combineerden dit met opdrachten van onder andere ABN AMRO en TNO. Het werken in twee werelden sprak hen zo aan dat zij het expertisecentrum Hybride Docent oprichten. Met financiële ondersteuning vanuit het ministerie van OCW hebben zij de afgelopen twee jaar een uitbgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de omvang, samenstelling en ervaringen van de huidige groep hybride docenten in het voortgezet onderwijs. De kernvraag daarbij was: kunnen en hoe kunnen hybride docenten een waardevolle bijdrage leveren aan het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland? De resultaten zijn eind december 2017 gepresenteerd in een online Value Case.

Rapport ABNAMRO: "de docent van de toekomst komt uit het bedrijfsleven"