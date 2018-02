De Nationale Hypotheekbond heeft op 1 februari haar nieuwe dienst UwKluis.nl gelanceerd tijdens de Lckr Launch Party van Ordina Data & Finance Solutions. Met UwKluis.nl kunnen consumenten snel, veilig en gemakkelijk hun vertrouwelijke gegevens delen met financieel adviseurs en dienstverleners. UwKluis.nl is gebaseerd op Lckr technologie van Ordina Data & Finance Solutions.

Na de ontvangst door Jo Maes, CEO van Ordina N.V. heeft Margreet Rijken-Snellaars, Directeur Ordina Data & Finance Solutions de mogelijkheden van Lckr 2.0 aan alle aanwezigen gepresenteerd. Jeroen Oversteegen, directeur Nationale Hypotheekbond, presenteerde de dienst UwKluis.nl en gaf inspirerende voorbeelden hoe brondata de consument snel en gemakkelijk inzicht biedt in zijn of haar financiële situatie. Een aantal voorbeelden zijn het afsluiten van een hypotheek, aanschaffen van een verzekering maar ook inzicht verkrijgen in een pensioentekort of de gevolgen van een aflosvrije hypotheek.

Financieel dienstverleners kunnen gebruik maken van UwKluis.nl, beschikbaar gesteld door de Hypotheekbond i.s.m. Ordina Data & Finance Solutions. UwKluis.nl genereert een PDF met de relevante gegevens. Een volgende stap is het inlezen van het digitale bestand in de adviessoftware van financieel adviseurs. In de komende periode wordt deze dienst gefaseerd uitgerold naar de gebruikers, waarbij er ruime aandacht is voor training in het gebruik van de desktop applicatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan koppelingen met derden in de vorm van een XML integratie.

UwKluis.nl gebaseerd op Lckr technologie

Lckr is een data innovatie waarmee consumenten snel, veilig en gemakkelijk hun vertrouwelijke gegevens kunnen delen met financiële dienstverleners. De technologie maakt dit mogelijk door (bron)data bij de overheid op te halen en deze te ontsluiten naar een financiële dienstverlener. Lckr 2.0 ondersteunt op dit moment vijf dienstverleners: Belastingdienst, UWV, Mijnpensioenoverzicht, Mijnoverheid en DUO.

Dit proces bestaat uit vier stappen, namelijk: inloggen, ophalen, selecteren en versturen. Consumenten loggen zelf in bij een overheidsdienstverlener. Na het inloggen haalt de technologie automatisch de benodigde informatie op. De consument selecteert welke informatie er wel of niet gedeeld mag worden. Vervolgens wordt deze data door de consument verstuurd. Lckr is medium-onafhankelijk en integreert gemakkelijk in bestaande applicaties voor smartphone, tablet of laptop. Als een toevoeging onder de motorkap. De klantreis van de consument wordt hiermee logisch vereenvoudigd, zonder onderbreking of uitstap naar een ander platform. De consument ervaart een naadloze klantreis en merkt niets van Lckr 2.0. Mocht er nog geen bestaande applicatie beschikbaar zijn dan is Lckr ook als een white-label applicatie beschikbaar.

Bron: Nationale Hypotheekbond