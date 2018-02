Powernaps nog steeds taboe op de Nederlandse werkvloer

Google, Ben&Jerry's en Uber maken er al jaren gebruik van, maar powernaps op de werkvloer zijn nog steeds een taboe in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Bedden.nl, gehouden onder 1.400 respondenten. Het houden van een powernap is slechts bij 5,6% van de werkgevers toegestaan. De slaapspecialist vroeg respondenten naar hun houding ten opzichte van powernaps op de werkvloer staan.

Vier op de vijf werkgever zegt nee tegen de powernap

Alhoewel er steeds meer awareness ontstaat rondom powernaps op de werkvloer, is het dutje nog nauwelijks geaccepteerd op de werkvloer. Liefst 83,5% van de respondenten geeft aan dat powernaps op de werkvloer niet zijn toegestaan, omdat dit niet binnen de bedrijfscultuur zou passen.

Niet elke werkgever is even duidelijk over het beleid ten opzichte van powernaps. 11% van de respondenten weet namelijk niet of het houden van een powernap op de werkvloer is toegestaan.

Ruim 60% maakt gebruik van powernap

Werknemers maken graag gebruik van de mogelijkheid om een powernap te houden. Onder de respondenten die werken bij bedrijven die powernaps toestaan, maakt 63% graag gebruik van de optie om een middagdutje te doen. De powernap is hier zelfs opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. De powernap lijkt vooral in trek te zijn bij jongere werknemers. Ruim een derde (33,9%) van de mensen die een powernap nemen zit in de leeftijdscategorie van 19 tot 25 jaar.

Compensatie voor slaaptekort

De powernap heeft zowel een praktische als medische achtergrond. De helft van de respondenten die regelmatig een powernap doet, doet dit om een slaaptekort in te halen. Onderzoek van de Sorbonne-universiteit uit Parijs toont aan dat je met een korte powernap een slechte nachtrust van de nacht ervoor gedeeltelijk kunt corrigeren. Bovendien komt dit je concentratie 's middags ten goede.

Grote bedrijven ondersteunen powernaps

Bedrijven waar powernaps wel zijn toegestaan zijn onder andere Google, Uber, Ben&Jerry's en PriceWaterhouseCooper. Steeds meer bedrijven volgen dit voorbeeld en reserveren hiervoor een ruimte, of zelfs aparte afgesloten cabines (rest pods). Door de jaren heen wordt de powernap steeds meer gezien als dé oplossing voor scherpe en gelukkige werknemers.

