Eigen talent trekt weg uit Nederland

De aantrekkende economieën en vergrijzing creëren grote arbeidstekorten in Europa, die toenemend worden opgevuld met Nederlandse arbeidskrachten, gewild vanwege hun hoge opleiding, talenkennis, flexibiliteit en ondernemingszin. Dit blijkt uit onderzoek van de EmigratieBeurs, waarvan de 22e editie op 10 en 11 februari plaatsvindt in Expo Houten (Utrecht). Dat de economie aantrekt blijkt uit het dalende werkloosheidscijfer binnen de EU van 10,2 procent (2014) naar 7,7 procent.

Nederland kent een sterk dalende werkloosheid van 7,4 procent (2014) naar 4,9 procent. En in Duitsland, de banen kampioen van de EU, daalde het werkloosheidscijfer van 5 procent (2014) naar 3,8 procent. De toenemende vergrijzing blijkt uit het stijgende percentage 65plussers. In 10 jaar is die in Nederland gestegen van 15% (2007) naar 19% van de bevolking in 2017. Een sterk toenemende vergrijzing is een trend die met name in Noord Europa zich voltrekt (Duitsland 22% en Zweden 21%).

'War on Talent'

Om te voldoen aan de toenemende vraag binnen de EU, trekken steeds meer internationale bedrijven aan Nederlandse arbeidskrachten. Het resultaat is een 'War on Talent' tussen de verschillende EU landen. Scholing en omscholing in de vestigingslanden blijken te weinig effectief.

Emigratie uit Nederland in 10 jaar met 28% gestegen.

De emigratie vanuit Nederland is in 10 jaar met 28% gestegen van 122.576 (2007) naar 156.950 (2017) per jaar. Belangrijkste redenen blijken avontuur, zoektocht naar rust, ruimte en een natuurlijke omgeving voor de kinderen, weg van de files, criminaliteit en de 'hufter' mentaliteit in Nederland.

22e Editie van Europa's grootste EmigratieBeurs – met 1 miljoen banen

Op 10 en 11 februari verleiden een recordaantal exposanten uit alle werelddelen de ruim 11.000 bezoekers met een baan, vaak direct beschikbaar, inclusief verhuisvergoeding en garantie van woning en scholing. Bijvoorbeeld het Zweedse Scania (technisch personeel), ABB naar (ingenieurs) en een dertigtal ziekenhuizen (medische specialisten en verpleegkundigen). Maar ook leraren, horecapersoneel, vrachtwagenchauffeurs, IT'ers en zelfs verkeersvliegers worden gezocht.

Emigreren binnen 6 maanden of helpen met de opbouw van Sint Maarten

Emigration Express to Sweden, een samenwerkingsverband van een aantal Zweedse bedrijven, biedt extra ondersteuning aan, om al binnen 6 maanden daadwerkelijk te emigreren. Op Sint Maarten kunnen bouwvakkers meteen aan de slag, voor de opbouw van het eiland na de orkaan Irma, alsook leraren die het tekort op Curaçao meteen kunnen opvullen.

Bron: Emigratiebeurs