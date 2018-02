Dit zijn de Beste Werkgevers van 2017-2018

De medewerkers van Nederland hebben gesproken. 19 organisaties zijn uitgeroepen tot dé Beste Werkgevers van 2017-2018. Effectory maakte de winnaars op 6 februari bekend tijdens het Beste Werkgevers Ontbijt in Amsterdam. In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden 636.978 medewerkers hun werkgever.

De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk': Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang 'Beste Werkgever 2017-2018' noemen.

Overzicht winnaars 2017-2018

Dit zijn de Beste Werkgevers per branche :

Profit : Goedhart Bouwbeheer, URENCO, Bouwinvest, Interfood Holding, Rijk Zwaan, Wortell & Talen Vastgoedonderhoud

Non-Profit: Gemeente Peel en Maas, Deltion College, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa's, Woonstichting 'thuis, VPRO & International School of Amsterdam

Zorg: Stichting SIG, Geriant, Frankelandgroep, Deventer Ziekenhuis & Bevolkingsonderzoek Zuid

Het recept voor goed werkgeverschap

De winnaars van 2017-2018 blinken onder meer uit in betrokkenheid en bevlogenheid. De betrokkenheid van hun medewerkers is met een 8,3 veel groter dan bij organisaties zonder keurmerk, die gemiddeld een 7,0 scoren. Hun geheim? Heldere, aansprekende doelen. Zo snapt iedereen zijn of haar bijdrage aan het grotere plaatje. Ook scoren de Beste Werkgevers hoog op bevlogenheid, een 7,9 ten opzichte van een 7,3, bij organisaties zonder keurmerk. Zij weten dat bevlogen medewerkers productiever, loyaler en minder vaak ziek zijn. Dat zorgt voor 22 procent meer winst! De Beste Werkgevers nemen de mening van hun mensen serieus, vragen naar hun ideeën en gebruiken die ook om hun organisatie te verbeteren. Dit alles gecombineerd met inspirerend leiderschap, gedeelde trots en klantgericht werken, maakt hen volgens hun eigen medewerkers tot de Beste Werkgevers van 2017-2018!

Nieuw: Beste Werkgevers Keurmerk 2017-2018

Dit jaar beloonde Effectory goede werkgevers voor het eerst met het 'Beste Werkgevers Keurmerk'. Volgens Guido Heezen, oprichter van Effectory, is dit een pluim voor alle werkgevers die het beste voor hebben met hun medewerkers: "Wij belonen goed werkgeverschap al 15 jaar, maar sinds dit jaar doen we dat voor het eerst in de vorm van een officieel keurmerk. Eerlijk, gratis en alleen te verdienen door een goede beoordeling van je eigen mensen. Dit maakt leuke werkgevers zichtbaar voor talent."