Zwitserleven lanceert innovatief reisplatform Vrijetijd

Zwitserleven heeft vandaag het reisplatform Zwitserleven Vrijetijd gelanceerd. Helemaal in lijn met Het Zwitserleven Gevoel, staat het platform in het teken van vrijheid, onbezorgdheid en genieten. Zwitserleven gaat hiervoor samenwerkingen aan met verschillende start-ups, waarvan Withlocals en Petbnb de eerste zijn. Tegelijk met het platform wordt ook de nieuwe Zwitserleven Vrijetijd Reisverzekering geïntroduceerd.

Reisverzekering

Met de complete Zwitserleven Vrijetijd Reisverzekering zijn mensen vrij om te doen wat ze willen. Bagage is in totaal verzekerd tot €5.000,- per verzekerde per reis. Bij meerdere verzekerden geldt dat er per reis maximaal €10.000,- wordt vergoed voor alle verzekerden samen. De verzekering is een doorlopende reisverzekering en biedt een optimale dekking in alle werelddelen. Daarnaast zijn ook de medische kosten tijdens een buitenlandse reis verzekerd, mocht men onverhoopt naar de dokter moeten vanwege een spoedeisende medische noodzaak.

Withlocals en Petbnb

Het platform Vrijetijd biedt naast een uitgebreide reisverzekering ook interessante extra's aan met de start-ups Withlocals en Petbnb. Withlocals biedt unieke culinaire en culturele tours aan, waarbij een doorgewinterde local je host is. Samen met Zwitserleven is een aantal exclusieve tours ontwikkeld, die elke reis tot een extra bijzondere ervaring maken. Petbnb brengt hondenbaasjes in contact met hondenoppassen in de buurt. Op het Vrijetijd platform wordt een persoonlijke assistent aangeboden, die in overleg de perfecte oppas selecteert uit het bestand van Petbnb.

Zwitserleven Gevoel

Jeroen de Graaf, Directeur Merk & Communicatie: "Een van de kernwaarden van Zwitserleven is vrijheid. Vandaar de keuze voor een reisproduct. In de basis is het een uitgebreide reisverzekering, maar we willen onze klanten altijd iets extra's bieden. We hebben een platform gebouwd samen met partners om onze klanten een compleet gevoel van vrijheid te geven. In eerste instantie met de start-ups Withlocals en Petbnb, maar er zullen er snel meer volgen. Wij zijn er erg trots op dat door de lancering van het platform Zwitserleven Vrijetijd we nog meer mensen de beleving van het Zwitserleven Gevoel kunnen bieden."