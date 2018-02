Aandeel starters woningmarkt nog nooit zo laag

Het aandeel starters op de woningmarkt op basis van volume daalde in het vierde kwartaal van 2017 naar 23 procent, het laagste aandeel ooit. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over het vierde kwartaal van 2017. De hypotheekomzet over heel 2017 groeide met ongeveer 25 procent van 81 miljard naar 101 miljard euro en bereikte hiermee het hoogste niveau sinds 2007.

Van de totale hypotheekomzet in het vierde kwartaal kan slechts 23 procent worden toegeschreven aan starters, 56 procent aan doorstromers en 21 procent aan oversluiters. De daling van het aandeel starters wordt veroorzaakt doordat zowel het aantal verstrekte hypotheken aan starters als de gemiddelde hypotheeksom voor starters minder snel stijgt dan voor de andere partijen. "Terwijl de hypotheekomzet zich op een recordniveau bevindt sinds de financiële crisis, is het aandeel starters in 2017 fors afgenomen", aldus Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H Consulting & Interim. "De positie van starters lijkt steeds verder te verslechteren. Waar in 2014 het aantal starters nog groter was dan de aantal doorstromers, zien we nu dat doorstromers ruim de helft van de markt vertegenwoordigen en starters nog iets minder dan een kwart."

Hypotheekomzet en -som naar recordhoogte

Niet alleen de hypotheekomzet steeg naar het hoogste niveau sinds 2007. Ook de gemiddelde hypotheeksom in het laatste kwartaal van 2017 groeide met twee procent naar 294.000 euro, de hoogste gemiddelde hypotheeksom ooit. Daarnaast nam het aantal verstrekte hypotheken in het vierde kwartaal 2017 (ten opzichte van Q3 2017) met 13 procent toe naar 99.000 euro, het hoogste aantal sinds 2008. Smit: "De groei van de hypotheekmarkt is ook in 2017 zeer sterk geweest, waardoor de grens van de 100 miljard euro doorbroken is. Om de groei erin te houden is de instroom van starters echter van cruciaal belang. De afname van het aandeel starters is dan ook zorgelijk."

Banken behouden marktaandeel

Het grootste aantal hypotheken werd in het vierde kwartaal van 2017 door de banken verstrekt. Gezamenlijk hadden zij een marktaandeel van 63 procent, een afname van één procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze terugval komt ten goede aan de verzekeraars (13 procent) en buitenlandse partijen (2,6 procent). "Deze bescheiden afname kwam vooral door een kleine terugval bij de grootbanken", zegt Smit. "Toch blijven de drie grootbanken de grootste spelers op de hypotheekmarkt, met een gezamenlijk marktaandeel van 54 procent."

