Kapitaalmarktrente bereikt hoogste stand in ruim twee jaar

De rente op de kapitaalmarkt, met als veelgebruikte graadmeter de rente op Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, is sinds half december in hoogte verdubbeld. De stand die afgelopen vrijdag bereikt werd, is zelfs de hoogste stand sinds december 2015. De stijging lijkt te worden veroorzaakt doordat beleggers vooruitlopen op het naderende einde van het ECB-opkoopprogramma.

De sterke euro en de dalende dollar lijken een tweede oorzaak voor de oplopende rente op de kapitaalmarkt. De reactie van de financiële markten lijkt evenwel aan de forse kant, mede omdat de inflatieverwachting voor de komende jaren nog onder de ECB-doelstelling blijft. Veel kenners verwachten daarom dan ook dat de stijging niet verder zal doorzetten.

Hoewel de kapitaalmarktrente dus inmiddels circa 0,40%-punt is opgelopen, is de gemiddelde hypotheekrente vooralsnog slechts beperkt meegestegen (0,05%-punt op 10 jaar met NHG). Als we de hypotheekrentes van de verschillende geldverstrekkers over de afgelopen weken met elkaar vergelijken, dan blijkt dat een groot deel van de toegenomen gemiddelde hypotheekrente wordt veroorzaakt door een handvol aanbieders (Hypotrust geldverstrekkers Woon Bewust en Elan Plus, en ABN Amro met dochters Florius en MoneYou). De meeste aanbieders hebben hun rentetarieven in de afgelopen weken tot nog toe niet of slechts licht verhoogd. Voor de komende week zijn wel enkele wat grotere renteverhogingen aangekondigd.

Door de hypotheekrenteverhogingen kwam de gemiddelde 30-jaar rente (NHG) na vijf maanden weer boven de 3%-grens uit. Overigens worden de gemiddelde hypotheekrentes deze week beïnvloed door het opgaan van Delta Lloyd in NN per 1 februari. Door het wegvallen van de Delta Lloyd hypotheken dalen de korte rentes en kennen de lange rentes een wat grotere stijging. Ook loopt het verschil tussen NHG en zonder NHG iets op.

De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Renteontwikkelingen