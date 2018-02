ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt vandaag de afronding van de overname van Generali Nederland aan. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt. De ondernemingsraden van a.s.r. en Generali Nederland hadden reeds een positief advies uitgebracht.

Nu de overname is afgerond start a.s.r. met de integratie van de activiteiten van Generali Nederland.

Generali Nederland zal uiteindelijk volledig opgaan in a.s.r.

a.s.r. en Generali Nederland kondigden vorig jaar september de overname aan. De volledige integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 zijn afgerond. De medewerkers van Generali Nederland verhuizen in de loop van 2018 naar de locaties van a.s.r.

De Generali Nederland producten zullen op termijn overgaan naar a.s.r. producten of labels van a.s.r. De dienstverlening aan klanten van Generali Nederland zal zorgvuldig worden gecontinueerd.

Jos Baeten, CEO a.s.r. "Met deze overname wordt onze positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verder verstevigd. De overname van Generali Nederland past binnen de strategie van a.s.r. om naast via organische groei ook te groeien door middel van gerichte overnames. De integratie van Generali zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor alle partijen plaatsvinden. Klanten van Generali Nederland kunnen erop vertrouwen dat zij bij a.s.r. op de best mogelijke manier worden geholpen."