UWV: volop kansen op werk in de techniek

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Van de duizenden vacatures zijn er steeds meer moeilijk vervulbaar. De komende jaren blijft de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd groot. UWV werkt steeds meer samen met werkgevers om WW'ers om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

Techniek is een belangrijke motor van de economie: 1,2 miljoen mensen werken in een technisch beroep. Alleen in bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken nog meer mensen. Sinds het begin van 2016 is het aantal vacatures gegroeid met 16%, naar 61.000 in het derde kwartaal van 2017. In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten zoals metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en metaal gaat het om cnc-verspaners, machinemonteurs, lassers en operators procesindustrie. Op middelbaar en hoger technisch niveau zijn werkvoorbereiders, calculators en ontwerper-constructeurs moeilijk te vinden.

Cijfers van UWV laten zien dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici de afgelopen jaren sterk is gedaald door de aantrekkende economie. Verstrekte UWV in 2013 nog 125.000 nieuwe WW-uitkeringen aan technici, in 2017 zijn dit er nog maar 58.000. Driekwart van de WW'ers met een technisch beroep gaat binnen een jaar weer aan de slag. Voor alle beroepen samen is dit percentage 65%.

Omscholing

Johan van der Kleij, landelijk adviseur techniek bij UWV: 'In de techniek is het lastig geworden om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor de vele vacatures. De arbeidsmarkt wordt krapper. Werkzoekenden willen graag aan het werk, maar beschikken niet altijd over de juiste kwalificaties. Daarom zet UWV met bedrijven projecten op om WW'ers op te leiden. Ervaring is voor ons geen vereiste. Als iemand maar affiniteit heeft met techniek en in staat is om in korte tijd de basis van het vak te leren.'

Werkzoekenden behouden tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht. Werkgevers en opleidingsinstituten verzorgen de opleidingen en bieden veelal een baangarantie. In Gelderland kunnen WW'ers zich in twaalf weken laten omscholen naar monteur elektrotechniek. In het noorden van Nederland worden WW'ers in zestien weken opgeleid tot CNC-operator. Zij kunnen vervolgens aan de slag in de metaalindustrie. WW'ers die interesse hebben om te werken met motorvoertuigen kunnen een verkorte omscholing volgen tot autotechnicus.

Van der Kleij: 'We zien inmiddels ook mensen uit andere sectoren in scholingsprojecten van de techniek, zoals IT'ers, magazijnmedewerkers, bakkers, slagers, chauffeurs en zelfs mensen met een achtergrond in de detailhandel of administratie.'