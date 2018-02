Advieskosten uitvaartverzekering: vaste fee wint terrein

Het overgrote deel van alle intermediairs brengt een eenmalig vaste fee in rekening voor hun advies over de financiering van uitvaartkosten. Inmiddels hanteert 70% van de intermediairs deze beloningswijze waarbij € 75 het bedrag is dat het meest in rekening gebracht wordt.

Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van uitvaartverzekeraar Monuta, die de tarieven over 2017 van 901 intermediairs vergeleek.

Minder weerstand

In 2017 vroegen intermediairs met een vaste fee gemiddeld € 109,60 voor een advies over uitvaartkosten; slechts iets lager dan in 2016, toen adviseurs nog gemiddeld € 114,11 rekende voor het advies. De afgelopen jaren lijken de advieskosten zich te stabiliseren rond een gemiddelde prijs van € 110 waarbij de grootste groep intermediairs een bedrag van € 75 vraagt. Ook komen advieskosten van € 100 en € 150 regelmatig voor. "In de praktijk hoor ik gelukkig steeds vaker dat adviseurs minder weerstand ondervinden met het verkopen van hun uitvaartadvies" aldus Ruud van der Wal, Manager Intermediaire distributie van Monuta. "De klant raakt er blijkbaar meer aan gewend om te betalen voor (uitvaart)advies én adviseurs weten nog beter hun toegevoegde waarde te tonen. Twee heel goede ontwikkelingen waar wij uiteraard blij mee zijn!"

Serviceabonnement minder populair

Het gebruik van een doorlopend serviceabonnement en een combinatie van een vaste fee / doorlopend serviceabonnement dalen met respectievelijk 2% en 4%. De kosten van het serviceabonnement zijn verder gedaald: van € 6,81 per maand in 2015 naar € 3,70 in 2016 en afgelopen jaar is het gemiddelde maandbedrag € 3,47. In 2017 werkten 17% van de intermediairs met een doorlopend serviceabonnement en 13% brengt een eenmalig bedrag in rekening plus een doorlopend serviceabonnement.