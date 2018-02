Funda introduceert adreswijzigingsdienst

Funda introduceert een adreswijzigingsdienst waarmee voor het hele huishouden makkelijk en veilig een verhuizing kan worden gemeld. Met de dienst biedt het grootste woonplatform van Nederland een moderne oplossing voor het doorgeven van een nieuw adres aan bedrijven en instanties. Vanaf € 5 neemt funda alle rompslomp uit handen. De dienst past in het nieuwe streven van funda om mensen te helpen in de gehele wooncyclus.

Het idee voor de adreswijzigingsdienst ontstond door gebruikersonderzoek van funda. Daaruit bleek dat er tegenwoordig bij het doorsturen van post en doorgeven van adreswijzigingen veel misgaat en dat het ook nog eens veel tijd kost. In samenwerking met Moving Digital (voorheen KijkMijnHuis) ontwikkelde funda daarom een gebruiksvriendelijke adreswijzigingsdienst.

Complete lijst van bedrijven

De digitale dienst maakt het leven makkelijker van iedereen die midden in een verhuizing zit. Funda-bezoekers kunnen in de online tool simpelweg de bedrijven en organisaties aanvinken met wie zij een relatie hebben: van energiebedrijven tot verzekeraars, van pensioenfondsen tot goede doelen. Vervolgens geeft funda een overzicht van de status van elke losse adreswijziging. Hierin is ook te zien aan welke bedrijven nog meer informatie doorgegeven moet worden, zoals een meterstand of een polisnummer.

Adreswijzigen vanaf € 5

De dienst is er voor het hele gezin: bij elk bedrijf is aan te geven voor welk lid van het huishouden de adreswijziging moet worden doorgegeven. De kosten van de adreswijzigingsdienst bedragen € 5 voor 1 persoon en € 10 voor een meerpersoonshuishouden. ‘Voor de prijs van minder dan 7 postzegels nemen we je alle rompslomp uit handen,’ zegt Jacqueline Post, directeur Marketing van funda. ‘Je kunt je adreswijziging al doorgeven zodra je weet wanneer de verhuizing plaatsvindt. En doordat je uit een lijst selecteert, zie je minder snel een partij over het hoofd. Dat kan je achteraf een hoop gedoe besparen.’

Onderdeel van nieuwe strategie funda

De introductie van de dienst is onderdeel van de nieuwe strategie van funda. Daarmee verandert de website van een vraag-en-aanbod-site in een platform voor de totale wooncyclus. De komende tijd zal funda meer nieuwe diensten voor de consument op de markt brengen.