De arbeidsmarkt van vroeger is verleden tijd

Je zal als bouwvakker maar tijdens de crisis zijn ontslagen. Net als vele anderen. Dan is het toch moeilijk om nu te horen dat er een tekort aan bouwvakkers is en dat de bouwbedrijven klagen dat ze minder hard kunnen groeien omdat er niet voldoende personeel is om al het werk aan te kunnen. Helaas voor de ontslagen bouwvakker is dit wel de realiteit. In het derde kwartaal van 2017 waren er 42 vacatures per 1000 banen, zo berekende het CBS. Voor het laatst zagen we een dergelijk personeelstekort in 2008.

Het aantal vacatures stijgt ook hard; in het derde kwartaal van 2016 bedroeg de vacaturegraad nog maar 24 per 1000 banen.

Naar wat voor mensen is er op dit moment dan veel vraag? Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft dit uitgezocht. In de periode 2016-2022 zijn er 7.330 timmerlieden extra nodig in de bouw. Ook uitzender Randstad gaf onlangs aan dat timmerlieden op nummer één staan in de lijst van meest gevraagde functies binnen de bouw. Verder is er de komende jaren veel vraag naar metselaars en dakdekkers.

Het is verleidelijk om de huidige markt te vergelijken met de gouden jaren 2005-2008. Wordt alles weer zo goed als toen? Ik denk het niet. In 2008 waren er nog ruim 495.000 banen in de bouw. Het EIB verwacht dat er in 2022 486.000 banen zullen zijn; 2 procent minder dan in 2008. Terwijl de bouwproductie op basis van onze prognoses in 2018 boven het niveau van het topjaar 2008 uit gaat komen. De verliezen van de crisis zijn dan na 10 jaar weggewerkt. Maar de hogere bouwproductie zorgt dus niet voor extra handen op de bouwplaats. Ik denk dat technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld robotisering en modulair bouwen, de arbeidsmarkt in de bouwsector de komende jaren blijvend zal veranderen. En dus geldt: vroeger is verleden tijd.

Bron: ABNAMRO