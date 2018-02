Pensioenfondsen en regiepartijen worden de belangrijkste geldverstrekkers

De opmars van de rente op de kapitaalmarkt maakte vorige week pas op de plaats. Wellicht dat bij beleggers de vrees voor een oplopende inflatie in Europa, in tegenstelling tot de situatie in de VS, wat is weggeëbd. De inflatieverwachting voor de komende jaren blijft immers nog onder de ECB-doelstelling.

De hypotheekrente, die in de regel zo’n twee tot drie weken achterloopt op de kapitaalmarktrente, steeg afgelopen week nog wel. Dat was met name het geval voor de middel(lange) rentes. De verhogingen werden vooral doorgevoerd door aanbieders als Venn, Argenta en Philips, die over het algemeen wat minder snel reageren op ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Door alle aanpassingen ligt het aantal renteverhogingen halverwege de maand februari al hoger dan in de hele maand januari. De hamvraag voor de komende weken is of de rente op de kapitaalmarkt inderdaad tot rust gaat komen.

Onlangs maakten zowel Syntrus Achmea als MUNT Hypotheken nieuwe mijlpalen aan verstrekte hypotheken bekend. Beide partijen beleggen vermogen van institutionele beleggers als pensioenfondsen in woninghypotheken. Op dit moment zijn er in totaal zes regiepartijen en verzekeraars actief in Nederland, die voor pensioenfondsen hypotheken verstrekken. Dat zijn Syntrus, MUNT, Aegon, a.s.r., bijBouwe en NN. Pensioen Pro magazine voorspelde recent dat alle genoemde aanbieders de komende jaren fors meer pensioenkapitaal zullen investeren in hypotheken. Op dit moment investeren pensioenfondsen met circa 2% tot 3% nog slechts een beperkt deel van hun totale vermogen in hypotheken.

Eerder werd al bekend dat maar liefst vier nieuwe regiepartijen in 2018 zullen toetreden tot de hypotheekmarkt. Daarmee zal aan het eind van dit jaar de helft van alle actieve geldverstrekkers bestaan uit regiepartijen en pensioenfondsen. Hierdoor neemt de toch al stevige concurrentie verder toe, zeker op de lange rentevaste perioden als 20 en 30 jaar vast, en de hypotheken hoger dan 80% van de woningwaarde.

