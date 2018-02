Op 2 oktober 2017 is de stichting ONSbank opgericht. Om ONSbank tot een succes te maken zijn de verschillende maatschappelijke velden die bij ONSbank een rol spelen in het bestuur en de raad van toezicht opgenomen. Stichting ONSbank werkt nauw samen met stichting Het Instituut, die de ontwikkeling van het leertraject blijft begeleiden. De dagelijkse leiding van Stichting ONSbank ligt in handen van Alexander Weiss, Willem Los en Johan Wagenaar.

De beoogde raad van toezicht bestaat uit Isaäc Kalisvaart (voorzitter), Nadja Jungman, Jurenne Hooi, en twee vacatures voor een kunstenaar en een afgevaardigde uit de financiële wereld. Laura Mudde wordt sinds kort ondersteunt bij de coördinatie van het ONSbank traject door Rachel Tokromo. Politiek econoom Jordy Willems onderzoekt momenteel de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van de ONSbank Methode. De uitkomsten worden binnenkort op de website bekend gemaakt.

Het ONSbank Fonds

Met het oprichten van de stichting is ook het ONSbank Fonds tot stand gekomen. Met dit fonds kan de broodnodige schuldrust gerealiseerdworden en jongeren een eerlijke afbetalingsregeling geboden krijgen voor hun oorspronkelijke schuld zonder de incassokosten. Zo geeft ONSbank ze een kans om zich te ontwikkelen, iets wat elke jongere in Nederland verdient. Het ONSbank Fonds is een zogenoemd revolverend fonds. Als jongeren hun schuld aflossen komt dit geld weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Zodoende dragen jongeren met het aflossen van hun schuld bij aan de schuldrust voor een volgende groep jongeren.

Stichting GEEFeconomie stelde in november 2017 als eerste een groot bedrag beschikbaar voor het ONSbank Fonds. Maar ook met kleinere bijdragen help je de werkwijze te realiseren. De ANBI-status maakt je gift bovendien aftrekbaar. Tijdens het Congres over armoede en schulden: Het kan écht beter van de Hogeschool van Amsterdam is ONSbank de mogelijkheid geboden te collecteren. Deze ruimhartige opbrengst is opgenomen in het ONSbank Fonds.

ONSbank preventief

Een van de laatste nieuwe activiteiten is ONSbank Preventief. In Nederland zitten rond de 160.000 jongeren in een negatieve spiraal van schulden. Een groot deel daarvan volgt nog een opleiding. Volgens het Nibud heeft 37% van de mbo-leerlingen boven de 18 jaar schulden. Werken aan preventie van schuldproblemen op school is dus van grote betekenis. Door het ONSbank programma in te zetten op mbo-scholen als preventief leertraject kan men schuldproblemen vroegtijdig signaleren en geeft het programma een culturele verrijking van het schoolaanbod.

Workshops worden gegeven door o.a. Gijs Assmann (kunstenaar) Domenique Himmelsbach de Vries (kunstenaar), Stephan Seegers (vechtkunst trainer), Nita Liem (choreograaf en theatermaker), Khalid Amakran (fotograaf) en Luan van der Linden (L-Deep, Spoken word-artiest). Lees meer over de coaches op de website



Voor de invulling, organisatie en de evaluatie van het programma werken ONSbank intensief samen met sociaalpedagogisch bureau Noorda & Co. Op 6 februari 2018 is het eerste programma van ONSbank preventief op het ROC-TOP in Amsterdam gestart.

ONSbank in Amsterdam

Voor het ONSbank traject in Amsterdam wordt gewerkt samen met MaDi Zuid-Oost en Centrum Beeldende Kunst Zuid-Oost. De jongeren worden betrokken bij de invulling van het sociaal-culturele leertraject. Ze krijgen invloed op het aanbod van sport, beweging, muziek, taal en kunst. Zo creërt ONSbank draagvlak en culturele verbinding. Wat volgt is een programma gericht op zelfbewustzijn, inzicht in het eigen gedrag en een versterkt zelfbeeld. Kunst en cultuur spelen daarin een essentiële rol.



ONSbank in Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft de opdracht gegeven aan Stichting ONSbank om te onderzoeken of ONSbank in Utrecht gerealiseerd kan worden. Om de schulden van jongeren te saneren is door de Gemeenteraad een fonds gecreëerd. De projectleider van ONSbank in Utrecht, Erik Uitenbogaard, is al begonnen als kwartiermaker.