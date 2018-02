Deze vijf factoren kunnen zorgen voor een daling van de huizenprijzen

De huizenprijzen waren de afgelopen week weer volop in het nieuws. Het CBS berichtte donderdag over het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens dat in 2016 met bijna 10% steeg tot ruim 22.000 euro, met name doordat woningen in waarde zijn gestegen.

De Rabobank en de Amerikaanse kredietbeoordelaar S&P voorspelden dat de huizenprijzen in Nederland ook in 2018 en 2019 zullen stijgen. De vraag die opkomt is of de huizenprijzen in de toekomst ook weer kunnen gaan dalen. In deze editie van de marktontwikkelingen belicht De Hypotheekshop daarom de mogelijke risico’s voor de huizenprijzen, en de gevolgen die een prijsdaling kan hebben voor de economie én de consument.

1) Beperking van de hypotheekrenteaftrek (HRA)

Uit onderzoek weten we dat de hypotheekrenteaftrek invloed heeft op de huizenprijzen en daarmee de huizenprijzen heeft doen stijgen. Tevens was uit literatuuronderzoek reeds bekend dat de economische situatie, de ontwikkeling van het aantal huishoudens, de inkomsten, de bevolkingsgroei, het consumentenvertrouwen en de koopkracht ook van invloed zijn op de huizenprijzen.

Het Kabinet Rutte III gaat de hypotheekrenteaftrek vanaf het jaar 2020 versneld afbouwen. Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek al afgebouwd (minus 0,5%-punt per jaar), maar met een minder fors percentage dan vanaf 2020 (minus 3%-punt per jaar). Dit kan dus betekenen dat de huizenprijzen vanaf 2020 zullen dalen.

2) Verlaging van de maximale hypotheek (LTV)

Een paar keer per jaar komt het weer voorbij: DNB, het IMF of de Oeso die pleiten voor een verlaging van de maximale hypotheek in Nederland naar 80% of 90% van de koopsom. De internationale term die voor deze verhouding wordt gebruikt is ‘Loan-to-Value’ of ‘LTV’. Sinds 2013 is de maximale hypotheek al teruggeschroefd tot maximaal 100% van de woningwaarde (2018). Een lagere limiet moet voorkomen dat tijdens een volgende woningmarktcrisis weer grote groepen huizenbezitters tegen ernstige restschulden aanlopen. DNB-president Knot meent dat deze 'onderwaterproblematiek' er sterk aan heeft bijgedragen dat de Nederlandse economie de afgelopen jaren in vergelijking met het buitenland slecht presteerde. Overigens wordt deze zienswijze betwist door experts als Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Zij zien juist de aangescherpte regelgeving als belangrijkste oorzaak voor de gedaalde huizenprijzen.

Een verlaging van de maximale hypotheek naar 90% leidt volgens berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB) tot lagere huizenprijzen, fors minder woningverkopen en een nijpend tekort aan huurwoningen omdat starters langer zullen moeten sparen voor een eigen woning. De huizenprijzen zullen in 2028 ruim 6% lager liggen als de LTV de komende jaren verder wordt teruggebracht. Het huidige kabinet heeft echter laten weten dat ondanks de aanhoudende (internationale) druk deze regeerperiode niet aan dit maximum zal worden getornd.

3) Hogere hypotheekrente

Naast de hoogte van het inkomen wordt de leencapaciteit voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de hypotheekrente. Hoe hoger de rente op een hypotheek, hoe lager het bedrag is dat een huizenkoper kan lenen. Veel experts voorzien een (beperkte) stijging van de rente op de kapitaalmarkt, maatstaf voor de hypotheekrente, in de komende jaren. Maar er is nog een reden waarom de hypotheekrente in de toekomst zal gaan stijgen: de strengere Basel (voor banken) en Solvency (voor verzekeraar) regelgeving. Gevolg van deze akkoorden is dat Nederlandse banken en verzekeraars hogere buffers moeten aanhouden, waardoor met name de hypotheekrente van hypotheken hoger dan 80% van de woningwaarde zal gaan toenemen. Dit kan de komende jaren een negatieve invloed hebben op de huizenprijzen.

4) Babyboomers verlaten de koopwoningmarkt

Al in 2014 verscheen een rapport van Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin vooruit werd gekeken naar de huizenmarkt van 2030. Hun verwachting is dat op de lange termijn (10 tot 20 jaar) het aantal jonge gezinnen afneemt en babyboomers (massaal) hun koopwoning gaan verlaten. Dankzij de uitstroom van oudere huishoudens komen er nu al jaarlijks circa 30.000 koopwoningen op de markt. Het PBL schat dat in 2030 zelfs 50.000 koopwoningen zullen vrijkomen. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar bijvoorbeeld eengezinswoningen fors dalen. Deze trend wordt nog versterkt door het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting zullen met name regio’s buiten de Randstad te maken krijgen met een overaanbod van eengezinswoningen. Dit zal zeker de woningprijzen in deze gebieden onder druk zetten en leiden tot daling van de huizenprijzen, zeker van woningen die eerst nog gemoderniseerd moeten worden.

5) Achterblijvende verduurzaming

In de nieuwe overheidscampagne ‘Energiebesparendoejenu’ wordt verduurzaming van de woning gepromoot. Bijvoorbeeld door een betere isolatie van dak, gevel, vloer of ramen, of door de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Niet alleen is verduurzamen van de woningvoorraad noodzaak, - zo'n 10 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woningen -, een gunstig of minder gunstig energielabel blijkt ook steeds bepalender voor de verkoopsnelheid én de verkoopopbrengst van de woning.

In een studie door onderzoekers van Tilburg University werden ruim 62.000 woningen onderzocht die in de eerste helft van 2017 werden verkocht met energielabel. Zo’n 32% van deze woningen was voorzien van een groen A- of B-label, terwijl 15% werd verkocht met rode F- en G-labels. Een gunstig A-label blijkt de verkoop gemiddeld met ruim 52 dagen te versnellen. De verkoop van een G-label woning vergt ruim 66 dagen langer dan gemiddeld. Eenzelfde verschil is ook te zien wanneer de verkoopprijs onder de loep wordt genomen. Ongunstige F- en G-labels gaan gepaard met een gemiddelde prijskorting van bijna 12.000 euro, terwijl gunstige A- en B-labels juist 6.000 euro extra opleveren. De invloed van een ongunstig label blijkt dus groter dan die van een gunstig label.

Ondanks dat de mate van isolatie dus steeds bepalender wordt voor de waarde van de woning, zal niet iedereen er toe overgaan om deze voorzieningen aan te brengen. Bijvoorbeeld omdat slechts een deel van de investeringen wordt vergoed in de vorm van subsidie. De kans bestaat dat het doorvoeren van energiebesparende maatregelen steeds dwingender door de overheid zal worden opgelegd. Wellicht door in de toekomst de verkoop van woningen met een minder energielabel dan label C zelfs te verbieden. Ook zouden geldverstrekkers huiverig kunnen worden om woningen met F- en G-labels te financieren. Dit zal uiteraard grote gevolgen hebben voor de huizenprijzen van woningen die achterblijven bij het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen.

Bewustwording toekomstige huizenprijsontwikkelingen van belang

Hoewel er de komende jaren sprake zal blijven van een nijpend tekort aan woonruimte, is al te voorzien dat deze situatie in de toekomst gaat veranderen. In veel regio’s zal de vraag naar woningen niet alleen toe- of af gaan nemen, maar ook wijzigen als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing. Ook het langer zelfstandig wonen van ouderen, de toename van kleinere huishoudens en de trek naar de steden zal invloed gaan hebben op de huizenprijzen. Het is daarom niet alleen van belang dat overheden rekening gaan houden met de bevolkingsontwikkelingen. Consumenten en de economie zijn tevens gebaat bij stabiele (fiscale) regelgeving rondom de eigen woning. Huiseigenaren en starters op de woningmarkt moeten zich er verder bewust van zijn dat bepaalde ontwikkelingen gevolgen gaan hebben voor de huizenprijzen, en zelfs een daling tot gevolg kunnen hebben.

Dat geldt eveneens voor het mogelijk ontstaan van een nieuwe huizenprijsbubbel. Bij een bubbel zijn de huizenprijzen overgewaardeerd waardoor het risico op forse prijsdalingen toeneemt. De bubbel waar de Rabobank onlangs voor heeft gewaarschuwd dreigt vooral te ontstaan op de Amsterdamse en Utrechtse woningmarkt. Mensen zijn daar bereid om flink boven de vraagprijs te betalen. Bovendien wordt een deel van het aanbod inmiddels opgekocht door beleggers, ook dat heeft prijsopdrijvend effect tot gevolg. Een bubbel in deze regio’s kan worden voorkomen door vraag en aanbod beter in balans te brengen door het bijbouwen van woningen, met name in het middenhuursegment.

Onlangs bleek uit een studie van DNB dat de Nederland in vergelijking met zeven andere westerse landen slechts een middenmoter is als wordt gekeken naar economische groei per hoofd van de bevolking sinds 2002. Voornamelijk omdat de consumptie is achtergebleven door de scherpe terugval van de reële huizenprijzen in deze periode. Dit illustreert des te meer het grote belang van de huizenprijzen voor de economie en de individuele consument.

Bron: De Hypotheekshop