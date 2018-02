84 procent Nederlanders bereid alle financiële gegevens te delen

84 procent van de Nederlanders is bereid al zijn (digitale) financiële gegevens te delen wanneer dit leidt tot een betere en efficiëntere dienstverlening rondom hypotheekadvies en -aanvraag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Omniplan.

Het onderzoek vond plaats onder 1.035 werkende Nederlanders. Opvallend is dat de helft van de ondervraagden vindt dat er tijdens zijn hypotheekaanvraag geen rekening is gehouden met zijn toekomstige financiële situatie. Niet alleen tijdens, maar ook voor en na de hypotheekaanvraag zeggen de ondervraagden steeds vaker gebruik te maken van online hulpmiddelen. Zo gaat driekwart van hen bij vragen over hun hypotheek eerst online op zoek naar antwoorden.

"De Nederlander is steeds beter geïnformeerd en verwacht mede daarom een sterk onderbouwd hypotheekadvies gebaseerd op het heden en de toekomst", aldus Marcel Nijland, verantwoordelijk voor Strategie en Business Development bij Omniplan. "Uit het onderzoek blijkt dat het denken vanuit de gehele Consumer Journey, onderbouwd met relevante financiële gegevens nog niet altijd plaatsvindt, terwijl de consument hier wel behoefte aan heeft. "

Huidig advies

De bereidheid tot het delen van alle financiële data, lijkt vooral te komen door een gemis binnen het huidige proces rondom hypotheekadvies en -aanvraag. Zo vindt 85 procent van hen dat de hypotheekaanvraag veel sneller zou moeten – en kunnen – plaatsvinden dan de drie tot zes weken die er nu gemiddeld voor staan. Nijland: "Door alle financiële data te delen, maak je het proces voor de klant, financieel dienstverlener en geldverstrekker veel inzichtelijker en valt er veel tijd te besparen die nu verloren gaat aan het aanleveren en onderhouden van financiële gegevens. Data die naar wat blijkt uit het onderzoek, de consument bereid is te delen."

Meer inzicht

Verder blijkt dat ruim een kwart (26 procent) van de ondervraagden zich weleens zorgen maakt over de status van zijn of haar hypotheek. Nijland: "De zorgen van de consument ontstaan voornamelijk doordat het hem ontbreekt aan een duidelijk inzicht in zijn huidige financiële situatie. Om van toegevoegde waarde te blijven, is het belangrijk hem dit te bieden, ook op het gebied van zijn hypotheek." Het onderzoek lijkt dit te bevestigen, zo zegt bijna twee derde niet meer af te lossen op zijn hypotheek dan verplicht is. Nijland: "Met een beter overzicht van de huidige situatie kan je als consument veel beter inschatten of het – wanneer mogelijk – rendabel is om extra af te lossen, of te investeren in duurzame maatregelen".

Over Omniplan

Omniplan is al meer dan twintig jaar dé expert op het gebied van Personal Finance. Het bedrijf uit Amsterdam voorziet financieel dienstverleners van software om klanten te adviseren en inzicht te bieden in hun financiële toekomst. Omniplan werkt onder meer voor Rabobank, ING en Independer.