De Nederlandse economie en de financiële markten laten een sterk herstel zien. Naast nieuwe kansen brengen deze positieve ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee. Gaan ondernemingen bijvoorbeeld zorgvuldig genoeg om met data? Is de kwaliteit van geautomatiseerd advies voldoende? De aanhoudend lage rente zorgt ook nog steeds voor risico’s.

Zo ziet de AFM dat consumenten door de lage spaarrente gevoeliger zijn voor risicovolle beleggingen en meer gaan lenen. Dat kan leiden tot financiële problemen in de toekomst.

De top 10-risico's en de toezichtsaanpak

Als toezichthouder heeft de AFM de verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan bestaande én nieuwe risico’s. Bestaande problemen wil men oplossen en nieuwe risico’s wil men op het spoor komen vóór ze grote maatschappelijke problemen veroorzaken. Juist ook in tijden van economische groei moet men als toezichthouder waakzaam zijn. In deze 'publieksversie' staat kort en bondig hoe de AFM in 2018 toezicht houdt. De top 10-risico’s die men signaleert in de financiële sector staan daarbij centraal. Het is een samenvatting van AFM-Agenda 2018, waarin ook de prioriteiten en belangrijkste trends staan omschreven.

1. Risico dat leningen niet in het belang van de klant zijn

2. Risico op niet-passende beleggingsproducten

3. Risico op ongewenste gevolgen voor markten en toezicht door internationale ontwikkelingen

4. Risico op onverantwoord gebruik van technologie en data

5. Risico op onvoldoende verbetering kwaliteit accountantscontroles

6. Risico op tegenvallende financiële positie na pensionering

7. Risico op onvoldoende risicobeheersing bij vermogensbeheer

8. Risico dat werking kapitaalmarkten niet leidt tot beste prijs

9. Risico op onvoldoende focus op duurzaamheid

10. Risico op gebruik van de financiële sector voor crimineel gedrag