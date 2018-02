Belegd vermogen beleggingsinstellingen door netto onttrekkingen gedaald

Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen daalde in het vierde kwartaal van 2017 met EUR 6,7 mld, van EUR 871,8 naar EUR 865,1 mld. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in onttrekkingen aan obligatiefondsen door pensioenfondsen. De effecten hiervan werden gemitigeerd door positieve rendementen die de fondsen hebben behaald.

Het belegd vermogen van beleggingsinstellingen daalde in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8%, van EUR 871,8 mld naar EUR 865,1 mld. Hiermee kromp het belegd vermogen voor het eerst sinds 2015. De daling werd veroorzaakt door ontwikkelingen binnen één categorie fondsen: het vermogen van obligatiefondsen liep terug met 10,6% naar EUR 239,3 mrd (zie figuur 1). Aandelenfondsen en vastgoedfondsen zagen hun vermogen daarentegen aangroeien met 3,9% respectievelijk 2,5% (ofwel tot EUR 333,6 mrd en EUR 117,5 mrd). Overige fondsen, waaronder onder andere fondsen voor infrastructuur en hypotheken, zijn ook gegroeid met 3,7% tot EUR 174,8 mrd.





De krimp van obligatiefondsen kwam door onttrekkingen aan deze fondsen ter waarde van EUR 23,5 mrd (zie figuur 2). Dit is het gevolg van herstructureringen van beleggingsportefeuilles bij pensioenfondsen. Doordat Nederlandse pensioenfondsen in veel gevallen beleggen via beleggingsinstellingen, werken deze effecten door naar de fondsen. Bij de andere beleggingscategorieën is er in totaal EUR 6,0 mrd ingelegd, waarbij de grootste inleg bij aandelenfondsen heeft plaatsgevonden (EUR 2,5 mrd).





De netto onttrekkingen werden grotendeels gecompenseerd door een positief rendement op het belegd vermogen van in totaal 2,9% en resulteerde in een toename van het belegd vermogen. Het rendement werd voornamelijk bij overige fondsen (5,3%) en aandelenfondsen (4,1%) behaald. Obligatiefondsen behaalden een lager rendement (0,9%). Binnen de categorie aandelenfondsen zijn de percentuele hoogste rendementen te zien bij aandelenfondsen die beleggen in Azië (6,6%) en opkomende markten (5,8%). In absolute waarde is het behaalde rendement het hoogste bij aandelenfondsen die wereldwijd beleggen, namelijk EUR 8,8 mrd (ofwel 3,9%). Deze behaalde rendementen zijn in lijn met de ontwikkeling van marktindices zoals de MCSI Emerging markets (5,4% kwartaal-op-kwartaal) en MSCI World (3,5% kwartaal-op-kwartaal).

