Collin verstrekt meer dan 100 miljoen aan leningen aan het MKB

Ruim 3,5 jaar na de oprichting van Collin Crowdfund heeft het bedrijf 100 miljoen aan leningen verstrekt aan het Nederlandse MKB. 99,5% van de gepubliceerde leningen werd succesvol gefinancierd. De bijna 15.000 investeerders die inmiddels bij Collin zijn aangesloten staken de afgelopen jaren gemiddeld € 1.213,- in de ruim 460 bedrijven en ontvingen daarvoor een gemiddeld netto rendement van 4,02%.

Na een relatief rustig 2017 maakt Collin momenteel een groeispurt door en voorziet het bedrijf een resultaat van 60 miljoen aan verstrekte leningen in heel 2018.

Infographic

Uit de infographic die Collin opstelde naar aanleiding van de 100 miljoen mijlpaal, blijkt dat de MKB-bedrijven die via Collin groeifinanciering ophaalden, actief zijn in een scala aan sectoren. Van bouw en vastgoed tot detailhandel, ICT en groothandel. De meeste bedrijven zijn echter actief in de zakelijke dienstverlening en de horeca. In sectoren waar een relatief grote behoefte is aan snelle en goede financiering werkt Collin samen met brancheorganisaties zoals LTO, de Koninklijke Metaalunie en INretail. Gemiddeld leenden de MKB-bedrijven een bedrag van € 215.606,- en betaalden daarvoor een vaste, jaarlijkse rente van 7,56%.

Stabiel en voorspelbaar rendement

Van het totaal verstrekte bedrag aan leningen moest 2,62% worden afgeboekt. Samen met de beheerkosten die Collin rekent voor zijn dienstverlening komt het gemiddelde nettorendement voor de bijna 15.000 investeerders uit op 4,02%. "Een conservatieve berekening, waarin tevens een voorziening is verwerkt voor defaults die er mogelijk nog aankomen," aldus algemeen directeur Jeroen ter Huurne. "Al met al kunnen investeerders, mits ze goed spreiden, bij ons terecht voor een stabiel en redelijk voorspelbaar rendement."

Intensieve begeleiding en strenge screening

Typerend voor de werkwijze van Collin is de intensieve begeleiding van ondernemers. Elke ondernemer die een aanvraag wil doen wordt bijgestaan door een Crowdfund Coach uit de regio die hem of haar begeleidt in het proces. Dat proces start met een strenge screening waarbij niet alleen wordt gekeken naar het track record en het businessplan maar vooral naar de toekomstige rentabiliteit van een onderneming. Collin is voor veel MKB-bedrijven een goed alternatief voor of aanvulling op bancaire financiering, aldus Jeroen ter Huurne. "Een bank kan niet altijd genoeg betekenen voor een bedrijf dat snel groeit en goede vooruitzichten heeft. Wij daarentegen, hebben wel de ruimte om met deze partijen in zee te gaan. Tegelijkertijd werken we steeds vaker samen met banken bij zogenaamde stapelfinanciering: een ondernemer kan crowdfunding dan combineren met bancaire financiering."

Omzet van 60 miljoen in 2018

Collin, opgericht in 2014, is sinds 1,5 jaar marktleider in de Nederlandse crowdfundmarkt. Na een jaar van stabiele groei in 2017, maakt het bedrijf momenteel een forse groeispurt door: in de eerste maanden van 2018 werd bijna elke week een lening gepubliceerd van meer dan € 1 miljoen. Collin verwacht dat deze ontwikkeling doorzet voor 2018 en voorziet een omzet van 60 miljoen aan nieuwe leningen.

Over Collin Crowdfund

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo introduceerde Collin 'Crowdfund Coaches' die de ondernemer begeleiden in het proces. www.collincrowdfund.nl