In de ‘Beste Binnenstad van het jaar’ Breda hebben negen gemeenten tijdens het Retailcongres in het bijzijn van Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zogenoemde Retailsdeals getekend. Daarmee komt het totaal aantal Retaildeals vandaag op 152.

Staatssecretaris Keijzer: “Aantrekkelijke winkels zijn cruciaal voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. Door de enorme toename aan het aantal webwinkels, moeten de winkeliers nu echt volop in gaan zetten op digitalisering. Dit is de manier om meer spullen te verkopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het mogelijk moet zijn om bij jouw eigen slager of schoenenwinkel een online bestelling te doen. Daarmee behouden we de plaatselijke winkels en daarmee lokale inkomsten en banen.”



Met het tekenen van deze deals laten gemeenten zien dat ze de toekomst van hun winkelgebieden belangrijk vinden en het draagt bij aan betere samenwerking tussen ondernemers, overheden en vastgoedontwikkelaars.



Leegstand

Een van de belangrijkste pijlers onder een Retaildeal is het tegengaan van leegstand. Na verschillende faillissementen van grote winkelketens staat de markt voor winkelpanden extra onder druk. Op 1 januari 2017 stond 7,1% van de Nederlandse winkels leeg. Dat komt neer op ruim 15.000 lege panden. In de detailhandel wordt ruim twee miljoen vierkante meter vloeroppervlak niet gebruikt, dat is meer dan 7,5% van het totaal.



Om deze problemen aan te pakken, werkt een landelijk team samen met gemeenten aan de vraag hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen. Ook worden uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht gehouden.



Verlenging Retailagenda

Om de nodige veranderingen in het winkellandschap in goede banen te leiden, nam toenmalig minister Kamp in maart 2015 het initiatief voor de landelijke Retailagenda. Inmiddels hebben 152 gemeenten en alle provincies een Retaildeal getekend. In deze deals versterken gemeenten of regio’s hun winkelgebieden in nauw overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Ook wordt vastgelegd op welke locaties winkels kansrijk zijn en op welke locaties niet. Voor winkelbedrijven is duidelijkheid hierover van belang om te besluiten of zij zich wel of niet willen vestigen in een stad.



De negen gemeenten die de Retaildeal tekenen:

Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Winterswijk, Zoetermeer, Gooise Meren en Amersfoort.