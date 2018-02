Rentevoordeel Nationale Hypotheek Garantie loopt verder terug

Is de rente op de kapitaalmarkt tot rust gekomen? Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd nu deze veelgebruikte graadmeter van de hypotheekrente voor de tweede week op rij slechts mondjesmaat beweegt. Toch is het verstandig, met de verkiezingen in Italië in aantocht, om hier een slag om de arm te houden.

Bovendien bleek vorige week dat beleggers nog altijd heftig reageren op elk nieuws dat wijst op een oplopende inflatie in de VS, ook al is men er wel van doordrongen dat de situatie in Europa nog wezenlijk anders is.

Door de sterk opgelopen kapitaalmarktrente zijn geldverstrekkers al vijf weken aaneengesloten bezig om hun rentetarieven te verhogen. Vorige week kondigde bijna driekwart (!) van alle actieve geldverstrekkers verhogingen aan, waaronder alle vier de grootbanken. Nog altijd gaat het daarbij voor het merendeel om relatief beperkte aanpassingen, NN voerde zelfs een renteverlaging door. Mede door alle renteverhogingen ligt het aantal hypotheekaanvragen (HDN) in 2018 landelijk circa 18% hoger dan in dezelfde periode in 2017. Het eerste kwartaal van 2017 werd uiteindelijk het beste eerste kwartaal over de afgelopen zes jaar.

Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die je kunt aangaan bij het afsluiten van een hypotheek. Tegen betaling van 1% borgtochtprovisie verkrijgt de aanvrager - onder voorwaarden - extra zekerheid in geval van betalingsproblemen. Deze extra zekerheid resulteert in een lager risico voor de geldverstrekker waardoor deze een lager rentetarief kan rekenen. Sinds enkele jaren neemt het renteverschil echter met zo’n 0,20%-punt per jaar af. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de toegenomen concurrentie in het niet-NHG-segment en de aangetrokken economie en woningmarkt. Vorige week daalde het gemiddelde verschil op 10 jaar vast zelfs tot minder dan 0,50%-punt. Ondanks het kleiner geworden renteverschil blijft het in de meeste gevallen voor de consument aantrekkelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten, niet alleen financieel maar ook vanwege het NHG-vangnet. Wel zou het verstandig zijn als het WEW verlaging van de borgtochtprovisie gaat onderzoeken, zeker nu steeds meer geldverstrekkers de looptijdrente gaan hanteren voor hun niet-NHG rentetarieven.

De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken.





Bron: De Hypotheekshop